El primer obstáculo para el Celta, hoy en Ipurua

Vigo. Óscar García Junyent, entrenador del Celta, reclamó ayer “cinco o seis fichajes” a los dirigentes del club para cerrar una plantilla que, a su juicio, aún está “en construcción”. “Favorece a las plantillas más extensas y más amplias y reafirma un poco la necesidad que tenemos de reforzarnos en esas cinco o seis posiciones que creemos que nos vendría bien”, respondió al ser cuestionado por la norma de cinco cambios y 23 futbolistas convocados.

El técnico celeste no quiso profundizar en esas futuribles incorporaciones porque no les pueden ayudar “a conseguir los tres puntos en Ipurua”, aunque admitió que algunos jugadores de la plantilla están “justos” a nivel físico.

Óscar eludió hablar del interés en el delantero caboverdiano del Oporto Zé Luis, después de que en Portugal hayan publicado que el Celta ya presentó una oferta por él.

“Zé Luis no es jugador del Celta y yo sólo hablo de jugadores del Celta. Ninguno de los que está sonando nos puede ayudar este fin de semana y es en lo que estoy centrado, en lo que tengo y no en lo que no tengo o me gustaría tener”, reiteró.

Reconoció que arrancar LaLiga con un triunfo “reforzaría mucho” a su equipo, al cual todavía no ve “al cien por cien”. “La idea de juego es clara, los jugadores la saben. Queremos ser un equipo ganador, dinámico, agresivo, pero todo esto es un proceso, que se puede avanzar dependiendo de qué jugador tienes”, manifestó. d. m.