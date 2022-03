El PSG toca fondo tras caer goleado en Mónaco: “Fue una vergüenza”

LIGA FRANCESA. El París Saint Germain salió sonrojado ayer del estadio Luis II tras perder 3-0 con el Mónaco, que dejó en evidencia al conjunto de Mauricio Pochettino en la vigésima novena jornada de la Ligue 1 de Francia. Sin Leo Messi, baja por gripe, ni Ángel Di María, el cuadro parisino mostró su peor versión ante un rival que está fuera de los puestos europeos pero que encontró su premio por el empeño de sus futbolistas y el gris nivel ofrecido por su rival. El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, no rehuyó la responsabilidad en el duro revés encajado y reconoció haber ofrecido una imagen “inadmisible”. “Sí, es inadmisible empezar así. Después, hay vergüenza deportiva. Pero ahora toca seguir adelante, superar la frustración de la Liga de Campeones y pensar en dar lo mejor. Hay que tener espíritu competitivo”, reconoció el técnico argentino. “Esto es inaceptable. La primera mitad que hicimos fue inaceptable. No teníamos espíritu de lucha contra un equipo que estaba en un mal momento. La forma en que jugamos no es aceptable”, insistió. No obstante, confía en dar la vuelta a la situación y en conseguir que sus jugadores reaccionen. “Esto no puede pasar. Esto no puede suceder. Podemos tener actuaciones malas pero no con esta actitud”, concluyó. ECG