El Racing de Ferrol, atento a la huelga que inicia el Extremadura

Ferrol. El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, ha asegurado este viernes que su equipo no está “pensando en que no haya” partido este sábado ante el Extremadura, cuya plantilla ha iniciado una huelga de dos días de duración por la que se espera que no comparezca en A Malata. El partido está anunciado para las 17:00 horas y la ausencia del conjunto pacense podría desembocar en su expulsión de la Primera RFEF. Sería su segunda incomparecencia en esta temporada. El cuadro de Almendralejo (Badajoz) no viajó anoche a Ferrol, como estaba previsto, ante el paro convocado con el respaldo de la Asociación de Futbolistas Españoles por impagos del club.

En rueda de prensa, el técnico racinguista ha admitido que hay “incertidumbre”, pero ha instado a “cumplir con la obligación” de preparar el encuentro de la mejor forma “posible”. Así, ha señalado que los jugadores del club ferrolano han trabajado con la “máxima normalidad”. efe