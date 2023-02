El Rotogal Boiro planta cara ante el segundo clasificado de la SVM

Santiago. Pese a sufrir una derrota en la cancha del Río Duero Soria (3-0), el Rotogal Boiro Voleibol regresó con buenas sensaciones de tierras castellanas. El conjunto de Emilio Palacio sacó a relucir su mejor versión de la segunda vuelta y trató de tú a tú al segundo clasificado de la Superliga. Finalmente, los locales no dieron opción a la sorpresa en un choque que estuvo muy disputado.

El Rotogal Boiro Voleibol no realizó una óptima puesta en escena. No obstante, el conjunto de A Cachada puso sobre el tapete un gran rendimiento defensivo para compensar las lagunas exhibidas en la recepción y en el saque. Pese a que el equipo fue creciendo con el transcurso de la primera manga, no pudo evitar que la balanza cayese del lado del Río Duero Soria (25-18).

Los visitantes siguieron creciendo en el segundo set. Con buenas prestaciones en el saque y en la recepción, y tras conseguir mantener el buen tono defensivo, pusieron contra las cuerdas a un incómodo Río Duero Soria. No obstante, dos puntos de saque de Moreno, exjugador del Rotogal Boiro Voleibol, sentenciaron la manga a favor de los sorianos por un ajustadísimo 26-24.

El Rotogal Boiro Voleibol mantuvo la buena línea en el arranque del tercer parcial. Sin embargo, algunas decisiones arbitrales los dejaron fuera del encuentro. El Río Duero Soria tomó un colchón de cuatro puntos a su favor y, pese a los constantes intentos de los visitantes por volver a meterse en el partido, los locales no dieron opciones a la sorpresa basados en una gran contundencia ofensiva que resultó letal para las aspiraciones boirenses (25-17). A.C.