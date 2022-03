El Rotogal Boiro Voleibol busca la remontada del playoff este viernes

Santiago. El Rotogal Boiro Voleibol visita este viernes (a las 20.30 horas) al Unicaja Almería en el segundo partido del playoff de cuartos de final de la Superliga. Los de A Cachada contarán con todos sus efectivos para medirse con el conjunto andaluz. Y el técnico Marcelo Chino Benavídez afirma que “siempre es posible una remontada, para eso estamos. La remontada está en la cabeza de todos”, detalla en la nota de prensa. Para tratar de darle la vuelta a la eliminatoria, que comenzó con triunfo de los almerienses en A Cachada por 0-3, el preparador del Rotogal Boiro Voleibol explica que “necesitamos bajar los errores, porque cometimos muchos. No sé si fue mérito del rival, que nos obligó a forzar más de lo habitual, o porque no tuvimos una noche deportiva. Si estamos más contundentes, se va a emparejar todo”. La derrota padecida hace días no ha afectado, según señala Marcelo Benavídez, a la moral del equipo: “Fue un partido complicado que perdimos de manera contundente, pero se ha entrenado lo mejor posible, con las expectativas altas. Somos un equipo que nunca baja los brazos”. redacción