El Santiago Futsal visita al O Esteo con una meta común: el cuarto triunfo

Santiago. Pendiente a última hora de ayer de que los test previos no arrojasen ningún positivo más en covid para no verse obligado a suspender su encuentro, el Santiago Futsal inicia el año con un duelo entre los dos equipos más en forma del Grupo 1 de Segunda B, pues visita al O Esteo en As Somozas (16.15 horas) con ambos buscando su cuarta victoria consecutiva, la primera tras el parón navideño.

Anoche el técnico del Santiago, José Carlos Martín Chipi, desconocía aún si serían una, dos o ninguna las bajas por covid, al quedar todavía dos casos sin el alta médica de los cuatro totales que se detectaron en el plantel desde el último partido: dos durante las vacaciones, un tercero el día anterior al primer entrenamiento y un cuarto en el momento de volver.

Por lesión, es baja Alán con molestias en el psoas a la espera de que las pruebas médicas confirmen que su ausencia no será prolongada.

Con este panorama, el líder busca retomar la competición donde la dejó, con un triunfo, y cerrar la primera vuelta consolidando o incluso ampliando su renta al frente de la tabla, donde aventaja en cuatro puntos al Guardo, segundo. “El equipo ha llegado bien, hemos trabajado bien esta semana, y a intentar mantener la racha y sacar tres puntos”, resume Chipi.

“Es una buena piedra de toque para saber si estamos centrados y si el trabajo que hicimos durante este parón estuvo bien y si el equipo es otra vez sólido y organizado”, explica. O Esteo, quinto con 20 puntos, a 12 del Santiago, finalizó 2021 con tres victorias seguidas y será un adversario exigente.

“Ellos acabaron muy bien, el último mes con tres victorias consecutivas, están encajando pocos goles, metiendo muchos, jugando alegre... Les están saliendo las cosas, a ver si les vino mal el parón”, desea el entrenador del Santiago Futsal. El cuadro de As Pontes, aunque juega ahora en As Somozas, superó en diciembre al Racing de Mieres (2-0), Guardo (6-3) y Cidade de Narón (4-0). El conjunto de la capital gallega viaja avisado de lo que le espera.

“Ellos en casa están intentando ser protagonistas, fuera les cuesta algo más”, describe Chipi. “Si no les hacemos un partido rápido, en el que tengan que correr mucho y trabajar mucho en defensa, y se encuentran cómodos atrás, es un rival muy incómodo”. Ó. DE LA FUENTE