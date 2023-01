El santiagués Pepe Vázquez, a un grande del baloncesto femenino

··· El entrenador compostelano Pepe Vázquez asume así su nueva etapa al frente del Perfumerías Avenida: “Sé que vengo a un club ganador, el más laureado y sé que se buscan títulos y agradar a una gran afición, pero yo como entrenador sólo puedo estar contento de tener esta presión, bienvenida es, estoy deseando coger esta presión”. Y añade: “Es, ha sido y será un club referencia en todo, no sólo resultados, si no imagen, cariño y respeto. Sé la dificultad que tiene subirse a un AVE, pero lo voy a poner todo de mi parte para que Avenida siga teniendo los éxitos que ha tenido. Por esfuerzo, dedicación y trabajo, con la ayuda de jugadoras y staff, no va a quedar. Ese es el Avenida que conozco, siempre es un club modelo y eso no debe cambiar...”. Eso si, el técnico gallego indica en la nota de prensa del club que busca plasmar su baloncesto: “Quiero darle mi toque personal, pero no puedo romper y rasgar con todo, aprovecharé un gran trabajo previo del staff y una gran plantilla”.