El último segundo del añadido frustra al Deportivo en Riazor

Un testarazo espectacular de Ledo en la última acción del partido, imparable para Mackay, permitió a la SD Logroñés empatar en Riazor un encuentro que el Deportivo, que estrelló dos balones en la madera en el primer acto y perdonó varias ocasiones claras en el arranque del segundo, debió cerrar antes. Vuelan así los dos primeros puntos de A Coruña ante un rival valiente y que trató de mantener su estilo hasta el final.

Jugar en casa parecía el mejor bálsamo para el conjunto blanquiazul tras la pequeña decepción que supuso la derrota y la pérdida del liderato en Salamanca. Aupado por la energía que siempre le proporciona la afición en Riazor, el equipo de Borja Jiménez salió dispuesto a gobernar el partido ante una SD que se afanó en no dejar espacios y en incomodar la salida del balón del rival, aunque con la pelota tuvo más complicaciones para armar el juego ante la buena presión de la escuadra coruñesa.

No tardó demasiado en llegar el 1-0. Más allá de una volea de Quiles no se habían producido acercamientos de entidad hasta que el mejor asistente del Deportivo, Héctor Hernández, encontró la complicidad de Miku, quien, entrando al primer palo, se anticipó a defensa y portero para sellar el 1-0. En plena efervescencia tras adquirir ventaja, Quiles no se lo pensó y chutó desde fuera del área. La pelota besó el palo.

El equipo riojano trató de soltarse y asociarse más en torno a la pelota. Crecieron los pupilos de Raúl Llona con el paso de los minutos y acabaron más entonados una primera mitad en la que el Deportivo, no obstante, perdonó el 2-0 en sendos saques de esquina. Lapeña no sacó rédito de un error de Jero en la salida y Quiles mandó al travesaño un testarazo a escasa distancia de la portería después de un envío de Juergen desde la esquina prolongado en el primer palo. Erró Miku por dos veces en la definición, en ambas con el pie, en los seis primeros minutos del segundo acto. Tampoco Quiles estuvo fino en el remate en pleno acoso local, que recuperaba la pelota rápido y llegaba con mucho peligro en las transiciones.

Mejoró, como sucedió en el primer periodo, la SD Logroñés con el paso de los minutos y el Deportivo incrustó a Álex Bergantiños entre los centrales. Pese a no llegar con excesivo peligro, el equipo riojano fue mandando avisos. Soberón no llegó en el segundo palo a un centro de Paredes y Mackay anduvo rápido para salir a los pies de El Haddadi. Con el marcador exiguo, la incertidumbre se mantuvo hasta el final. Falló el Logroñés una doble ocasión, Ledo acertó y ya no se centró.