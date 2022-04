El Valencia no se despista ante el Fuenla y aprieta más la zona alta

Valencia. El Valencia Basket superó este sábado al Urbas Fuenlabrada por 97-79 en un partido que no fue tan cómodo como reflejó el marcador final, pero que le permitió sumar una victoria fundamental para optar a las primeras plazas de la clasificación ante un rival que sigue inmerso en la lucha por la permanencia e la Liga Endesa.

Arrancó el partido con un Fuenlabrada haciéndose dueño del rebote ofensivo, lo que le hizo cobrar las primeras ventajas del choque, aunque la aparición en ataque del canadiense Oliver Hanlan (9 puntos en el primer cuarto) permitió al Valencia, con sus triples, enderezar el choque.

Los de Peñarroya anotaban con facilidad ante la frágil defensa del conjunto madrileño aunque no consiguieron romper el partido, ya que el Fuenla, en el que debutó con buenas sensaciones Lamar Peters, compensó su déficit defensivo con un buen bagaje ofensivo por lo que su desventaja no fue más allá de los cinco puntos a la conclusión del primer cuarto (27-22). Mejoró en su intensidad defensiva el Fuenlabrada pero no le bastó, derrota que favorece al Obradoiro.

97 - Valencia: (27+20+26+24): Van Rossom (16), Hanlan (12), Puerto (7), Laberye (4) y Tobey (14) -cinco inicial- Dimitrijevic (5), Dubljevic (5), Claver (2), López-Arostegui (18), Pradilla (12), Jasiel Rivero (2)

79 - Urbas Fuenlabrada (22+17+25+15): Samar (11), Meindl (8), Emegano (13), Alexander (6) y Cheatham (18) -cinco inicial- Ristic (8), Novak (2), Peters (11), Fernández (2), González (-)