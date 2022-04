El Villarreal mantiene el sueño con su 1-0 ante el Bayern

GOL DE Danjuma. Un gol de Danjuma a los 8 minutos de juego pone al Villarreal por delante en la eliminatoria ante el Bayern de Munich tras un partido en el que dispuso de más ocasiones que el equipo alemán y que este miércoles acabó con una victoria más corta de la que mereció, pero que mantiene el sueño de pasar a la semifinal que se deberá ganar en la vuelta en Alemania. La primera mitad estuvo completamente controlada por el Villarreal, que atenazó a los hombres claves del rival, sin dar opciones ni a Lewandowski ni a Müller, y en la que no vivió situaciones de peligro, mientras que la que las pocas aproximaciones a puerta corrieron por cuenta de los hombres de Unai Emery En la segunda parte, el Bayern salió decidido a mejorar y jugó más cerca de la meta de Rulli. Lo hizo, pero sin profundidad ante un Villarreal que encontró huecos a la contra, pero sin estar acertado en las claras ocasiones de gol de que dispuso para hacer un segundo tanto. El partido dio comienzo con el gol de Danjuma, que resolvió desde cerca una completa acción ofensiva de su equipo cuando las fuerzas todavía no se habían desnivelado. El tanto dio solidez a los locales que se mostraron capaces a lo largo de todo el primer periodo de controlar a un rival que, aunque tuvo más balón que el equipo de Unai Emery, apenas llegó a las proximidades de la meta de Gero Rulli. El Villarreal se imponía en las pelotas divididas, no dejaba maniobrar al conjunto bávaro. Al final, nada quedó resuelto peso si encaminado. Eso sí, la evolución del juego demostró la solidez del Villarreal, que, por ocasiones, pudo haber ampliado el marcador. EFE