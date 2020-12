Elpidio Gómez e Aroa Sío gañan o IV Trail San Silvestre de Lousame

Santiago. Os atletas Elpidio Gómez Sousa (Castro Trail) e Aroa Sío Recknold (Land Sport & Hoka One One) fixeron bos os prognósticos e impuxéronse con total autoridade o IV Trail San Silvestre de Lousame Castelo de San Mamede, que tivo lugar na mañá de onte polos montes de San Lourenzo e o Iroite. No trail curto impuxéronse Rubén Martínez Mayo (Club Atletismo Negreira) e Tina Fernández Barreiros (Atletismo Sar Vermú Petroni).

As restricións impostas pola covid-19 impediron a moitos atletas achegárense ata Lousame. Finalmente, tomaron a saída un total de 272 persoas, 145 na proba absoluta e 127 no trail curto.

Unha das grande ausencias foi a do nicrariense Luís Calvo Castro, quen gañara as tres probas anteriores e que estaba inscrito co dorsal número 1, pero finalmente non puido acudir. Elpidio Gómez Sousa, subcampión na anterior edición, subía este ano ao máis alto do podio cun tempo de 2 horas, 5 minutos e 14 segundos, sacándolle medio minuto ao segundo clasificado, Marcos Naya (AD Jarnachas). Completou o podio Carlos Lorenzo.

Na categoría feminina repetiuse o mesmo podio da edición 2019. A vitoria foi, por terceiro ano consecutivo, para a viguesa Aroa Sío Recknold, 28.ª na clasificación xeral cun tempo de 2 horas, 32 minutos e 30 segundos. Aroa tivo unha vitoria cómoda, pois sacoulle case 3 minutos á segunda clasificada, María Ferreiro (GMTA&Chuvoners). A súa compañeira de equipo, Silvia Casal, fíxose co terceiro posto.

TRAIL CURTO. No que atinxe ao Trail Curto, o triunfo foi para Rubén Martínez, cun tempo de 1 hora, 5 minutos e 35 segundos. Moi preto del e disputando un derradeiro esprín polos sendeiros de San Mamede chegou o gañador da edición de 2019, Tono Gómez (Atletismo Sar-Vermú Petroni. Completou o podio Amador Pena (SD Compostela Atletismo).

Na categoría feminina gañou Tina Fernández, (1 hora, 25 minutos e 17 segundos). Case dez minutos despois entrou Teresa Castro (Club Atletismo Noia). Belén Riadigos (CTR Galaico Trail Run) foi terceira, e cuarta Natalia Martínez , do Club Lousame Deporte, organizador da proba, xunto co Concello de Lousame. ECG