Empate con sabor agridulce del Compostela juvenil

El equipo juvenil de la SD Compostela cosechó un empate en su enfrentamiento con el CD Lugo en Santa Isabel, correspondiente a la decimonovena jornada de liga en División de Honor (1-1).

Fue un empate agridulce, porque el Compostela se adelantó a los siete minutos con un tiro cruzado de Hugo Matos y maniató a uno de los rivales importantes de la competición. Después de no traducir su dominio en más goles, el Compos veía como llegaba el empate del Lugo, obra de Azael, a los 83 minutos de juego.

“A primeira metade foi unha superioridade nosa plena, puidemos meter dous ou tres goles máis. Na segunda parte conseguiron saír, ter máis o balón, e un erro nós no minuto 83 lástranos outra vez e non nos deixa conseguir unha vitoria que mereciamos polo xogo do equipo e polo traballo”, valoraba Hugo Matos.