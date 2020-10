“En casa vamos a salir a ganar contra todos, sea el Dépor o cualquier otro”

Este domingo llega el Deportivo al Vero Boquete para medirse con el Compostela (17.00 horas). La segunda jornada de liga en Segunda B presenta el partido del año en San Lázaro, feudo prácticamente inexpugnable para la SD en la pasada campaña y del que intentará hacer de nuevo un fortín. Así lo avisa Saro: “En casa vamos a salir a ganar contra todos los equipos, sea el Dépor o cualquier otro de la categoría”.

“Nosotros vamos a salir a ganar en todos los campos; después, dependiendo de cómo vaya el partido, puedes conformarte con el empate o no. Pero en casa nosotros vamos a salir a ganar contra todos los equipos, sea el Dépor o cualquier otro de la categoría; en casa siempre vamos a intentar sacar los tres puntos”, afirma el lateral.

Para tener éxito ante el gran favorito de la categoría, Saro analiza la derrota contra el Unionistas y llama a “no cometer los errores que tuvimos en este partido, porque nos marcaron a balón parado”. Además, “los errores que cometimos atrás en algunas salidas de balón no podemos cometerlos contra el Deportivo, porque es gente que estuvo en Primera y en Segunda y no te lo van a perdonar”. Y, como tercera clave, apunta: “Aparte de eso tenemos que intentar hacer lo que sabemos hacer bien. En casa, en nuestro campo, con hierba natural, que es donde mejor podemos practicar nuestro fútbol, tenemos que intentar sacar algo positivo. El Deportivo es en teoría el rival más fuerte de la categoría, pero jugamos en casa y tenemos que intentar sacar algo”.

El lateral diestro destaca del Deportivo “el ritmo que tienen al venir de una competición superior, de Segunda, y también algunos de Primera. El ritmo de juego seguramente sea más alto”. Después de haber visto parte del encuentro entre el cuadro herculino y el Salamanca CF durante el trayecto de vuelta a Santiago Saro señala la importancia de estar finos en las dos áreas para tener opciones el domingo. “Habrá que tener en cuenta el aspecto físico y el juego aéreo, porque marcaron de cabeza a centros laterales. En los centros laterales tendremos que intentar estar atentos a las marcas, porque son jugadores que si tienen media ocasión de gol, marcan”, —analiza. “Tenemos que estar atentos en las marcas y con balón ser nosotros mismos. Vamos a tener ocasiones y tenemos que intentar materializarlas”.

La prueba a priori más exigente de la temporada llega en la segunda jornada de liga, con los equipos todavía haciéndose a la competición. Aunque existe el dicho de que es mejor enfrentarse a los rivales más peligrosos cuanto antes, Saro se muestra escéptico. “Se suele decir que al principio de temporada hay equipos que cogen el ritmo antes que otros, y desde ese punto de vista puede que sea mejor enfrentarse a ellos ahora, pero al igual que ellos a lo mejor no están tan rodados, tampoco lo estamos nosotros”, declara.

INIMAGINABLE. A pesar de las vueltas que da el fútbol, Saro jamás hubiera imaginado enfrentarse al Deportivo vistiendo la camiseta del Compostela en un partido de liga, sobre todo en Segunda B. “Creo que si me dijeran que se iba a dar el caso igual pensaba que sería en Segunda División y no en Segunda B, porque no esperaba que el Dépor fuera a estar en esta categoría”, —reconoce. “Son circunstancias del fútbol, todos los equipos tienen algún momento de dificultad y ahora le tocó al Dépor”.

El de este domingo será el segundo partido de Saro en la categoría de bronce, después de debutar contra el Unionistas en el Reina Sofía. Tras su bautizo, uno de los más veteranos de la plantilla señala “el ritmo de juego y el aspecto físico de los rivales” como la principal diferencia con respecto a Tercera. “Se ve gente más preparada físicamente, con un ritmo de juego más alto. Técnicamente no hay tanta diferencia, pero sí en el ritmo y en el aspecto físico”.

No fue, en cambio, el debut soñado por la derrota: “Empezamos muy bien el partido, tuvimos ocasiones y el gol anulado. Después, el partido se igualó y el gol seguramente le hizo mucho más daño de lo normal al equipo. En la segunda parte nos marcaron el segundo y el partido quedó un poco sentenciado”.