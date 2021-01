En duda la temporada por debajo de Preferente ante la cifra de renuncias

Santiago. Es la temporada más complicada y ni siquiera está resultando fácil sacarla adelante en las principales categorías del fútbol español. Por eso, aunque en su día la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) anunció el paulatino regreso de todo el fútbol autonómico desde finales de enero, esa intención se antoja más difícil y crece la opción de cancelar el curso de Primera a Tercera Galicia.

Lo decidirá la Comisión Delegada de la RFGF, en principio a lo largo de la próxima semana, aunque la RFGF se inclina ya por la suspensión ante la mayoría de renuncias en Primera Galicia. Se entiende que el efecto cascada se repetirá en las dos divisiones inmediatamente por debajo, y aunque no fuese así se estima más coherente extender una teórica cancelación de la temporada a las tres categorías más bajas del balompié aficionado autonómico.

El lunes ya fueron sondeados algunos clubes, cuatro de ellos pertenecientes a la Delegación de Santiago, y aunque las reacciones son diversas todo parece abocado a la suspensión de la Primera Galicia a tenor de la mayoría de renuncias durante el proceso de inscripción que finalizó en la despedida de 2020.

Distinta es la situación en Preferente, donde la gran mayoría de equipos han optado por formalizar su inscripción en la RFGF. Hubo pleno en el Grupo Norte, con 23 síes y ningún no, mientras que en el Sur renunciaron cinco clubes, una cifra que no compromete el desarrollo de la competición, cuyo formato todavía no está cerrado.

Sí está en el aire la fecha de comienzo. En diciembre el presidente federativo, Rafael Louzán, anunció el regreso a partir del fin de semana del 23 y el 24 de enero, aunque ese plazo siempre fue orientativo. Algunos clubes prefieren retrasar el inicio y en cuestión de días la RFGF decidirá, ganando peso la opción de empujarlo una o dos semanas atrás en el calendario.

También las ligas gallegas de las diferentes categorías base tienen garantizada la vuelta en las próximas semanas... siempre en función de cómo evolucione la pandemia, la coletilla que ya no falta en ningún plan. REDACCIÓN