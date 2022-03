SUCEDEN COSAS QUE es difícil explicar, las hazañas de deportistas del tipo de Rafa Nadal y de equipos como el R. Madrid avalan todas estas teorías. Todo esto no lo puede plasmar, en números y datos, la tecnología. Desde tiempos atrás suceden casos y cosas que se dan en muchas situaciones de la vida, del juego y de los partidos, no se controlan, ni con Big Data ni sin ella. La historia está llena de situaciones inexplicables; la incertidumbre, el azar, el acierto, el error, los puntuales acontecimientos, el ambiente, el contexto, los sucesos como el gol y los cambios en el estado de ánimo, conviven a diario con este deporte. En el fútbol no se controla todo, un acontecimiento, un gol lo cambia todo. Recuerdo la victoria del Deportivo, por 4-0, sobre el famoso Milán de Arrigo Sacchi, el penalti de Juckic contra el Valencia, le podía dar una Liga y cambió en el futuro inmediato de un Deportivo rodeado de expectativa e ilusión. Viví de cerca la llegada de Bebeto y Mauro Silva, futbolistas campeones del mundo que hicieron gozar al público de Riazor. Luego se sumó Rivaldo, entre otros, y sin datos recogidos y aportados por el famoso Big Data. Por aquel entonces alguien tenía intuición, conocimientos y valor para traer a La Coruña esas grandes figuras. Por sus éxitos pasó a conocerse como Superdépor. Generó una corriente favorable y adeptos que todavía forman su gran masa social. Lo recuerdan y se mantienen con la esperanza de volver a ser significativos en España y Europa, aunque los últimos resultados del equipo generan dudas y efecto desilusionante. Aquí, el tiempo actúa como atenuante, pasados los años se enfrían, se olvidan, se atenúan, merman los recuerdos, se desmemorian las esas hazañas y las situaciones extremas que te depara este juego.

El fútbol no se rige por la lógica, vemos constantemente sorpresas en partidos de Liga y más en Copa, sobre todo, con aquellos que se enfrentan a equipos de divisiones inferiores. Estas machadas suceden en los campeonatos de todos los países, así generan tanta ilusión. Hay que rodearse de personas optimistas que eso se contagia. Esto enlaza con los famosos estados de ánimo, aunque están acompañados de sensaciones poco claras. El ánimo se manifiesta de forma poco intensa y se puede controlar, a diferencia de las emociones. Son variables de difícil medición. Estamos en la era de la métrica, diseñada para ayudar a controlar y monitorizar a los jugadores. Esta herramienta agrega información, puede ayudar a seguir el progreso en el juego, la evolución de los jugadores y el desempeño de los equipos. Las métricas para medir el rendimiento son de utilidad, pero en esta actividad la intuición de los protagonistas también es vital. Esto nos obliga a contemplar el rendimiento y los resultados, no son lo mismo y muchas veces no van de la mano. Hay muchas variables que contemplar, una de ellas son las circunstancias, que tienen un papel determinante, junto con el rendimiento. Adaptarse y conocer las circunstancias permita conseguir resultados distintos haciendo lo mismo. El rendimiento lo podemos controlar, depende de uno, las circunstancias las podemos conocer y el resultado lo podemos esperar.