En el juego la exigencia lo tapa todo

ESTAMOS EN OCTUBRE y ya hay nervios, ceses, dudas, defenestraciones, encumbramientos, nuevos internacionales y balones de oro. Somos una máquina de producción sin línea ni criterio, escribimos sobre el momento y sobre las sensaciones, sin análisis y datos que lo sostengan. Este fútbol moderno, lleno de imitaciones, con un VAR que es capaz de tardar más de cinco minutos en revisar un simple fuera de juego, con árbitros que miran para otro lado según quién sea, pausas de hidratación, ventanas para los cinco cambios, partidos interrumpidos y trabados, con frecuentes faltas absurdas y gritos de dolor inhumano, simulaciones de agresiones inexistentes, que no tienen castigo, está haciendo que los aficionados se aburran. Lo del juego limpio se está volviendo contra el propio juego.

Jugadores y equipos se copian unos a otros, por desgracia copian todo lo malo. Ya tenemos partidos faltos de ritmo, jugadores se tiran al suelo para que se pare el juego, con comportamientos y actitudes antideportivas. Con el único objetivo de conseguir un beneficio para su club no dudan en perjudicar al rival y sobre todo el espíritu de este maravilloso deporte que es el fútbol y, para colmo, desaparecen los recogepelotas con el fin de perder tiempo.

Todo ello supone una falta de respeto, una farsa, un engaño a los aficionados y a la esencia del fútbol de verdad y de toda la vida. Debemos ponerle fin a todo esto, para que no enfríe la emoción y no matar este juego. No basta con prolongar el tiempo. No es suficiente. Hay que reclamarlo y alzar la voz para protestar por lo que está ocurriendo en la Liga y quien lo gobierna tome cartas en este asunto.

Otros defienden que el fútbol es para listos o pillos, pueda que hasta me parezca bien, con tal de respetar al aficionado y el espectáculo que uno está patrocinando y no centren el juego en acciones que tienen más que ver con detener el balón que verlo en movimiento. La exigencia por ganar lo tapa todo y eso no es bueno. Necesitamos centrar la atención en el balón o perderemos adeptos cada día.

Hay urgencias y no se perdona el mínimo tropiezo. La necesidad te destroza convirtiendo los partidos en campos de feria. Se ha cambiado tanto que sólo con mantener el orden, la organización y algo de físico, te llega para ganar los partidos. Con paciencia, a veces, si no destruyes tu propia dinámica se gana por inercia. Mantener el orden y todo lo demás te lo dan hecho. Se puede optar por encuentros donde el juego lo dejan en manos y a disposición del talento y otros lo juegan todo a la organización.

Por otro lado, tengo la seguridad de que los protagonistas del fútbol están en demasiadas cosas y se olvidan de lo fundamental, de su profesión y obligación. Se utilizan mil excusas y la realidad es la que es, nos la enseñan en el verde.

Al final de todo, unos y otros, el criterio lo adoptamos según el número del placar. Ganar es lo verdaderamente importante en el mundo empresarial (los inversores quieren tener retorno) y, en el mundo social el fomento de la salud, de las buenas maneras, lo que todos dicen: promover los valores.