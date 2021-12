En el refugio de los ‘gamers’... el Obra busca subir al siguiente nivel

Irregularidad y falta de acierto. Estos son los dos factores claves que en el primer tercio de la Liga Endesa 2021/22 han colocado al Monbus Obradoiro en la 14.ª posición de la clasificación, con solo cuatro victorias y siete derrotas en los once encuentros ya disputados. Las lesiones y los problemas físicos que desde el inicio de la pretemporada han sido parte del día a día del grupo explican gran parte de los resultados, de las puestas en escena; pero también la propia evolución a nivel individual como de equipo deberían aventurar un paso adelante a partir de ahora.

Este sábado (a partir de las 18.00 horas), en Andorra -refugio de youtubers y de gamers- sería un buen momento para pasar al siguiente nivel.

El cuadro compostelano visita al Morabanc sin Álex Suárez -cuya lesión en el tobillo sigue sin remitir por lo que el club ha buscado un recambio temporal con el fichaje por dos meses de Edgar Vicedo, que llega el lunes- ni Laurynas Beliauskas -mejorando de su rotura de fibras en el cuádriceps pero sin trabajar aún con el grupo- y con apenas dos entrenamientos conjuntos tras la participación de Birutis, Filipovity, Robertson y Scrubb con sus selecciones en la ventana FIBA de noviembre.

Pero aún corto de planificación, ha insistido Moncho Fernández a sus hombres sobre las virtudes y excelencias de un Morabanc que, igualado en bagaje, está en claro ascenso pese a haber recibido estos días el enésimo golpe con la lesión de Jelínek. “Cuando tienes que trabajar en estas circunstancias, con tantos jugadores que entran y salen, jugadores que tienen que actuar fuera de las posiciones habituales, no es fácil encontrar un ritmo de trabajo”, analizaba en la previa el técnico santiagués la situación de su anfitrión, que podría ser la suya propia.

Fisico y rápido. El compostelano señala al conjunto del Principado como un rival “muy físico, que pelea mucho, muy agresivo, muy rápido, con un alto ritmo de juego y un equipo muy difícil”, y como siempre recurre al abecé del baloncesto para señalar las claves del duelo: “Tendremos que ser capaces de controlar su juego de transición, controlar y ser buenos en el 1c1 defensivo porque tiene jugadores de mucha calidad en el perímetro y en el juego interior, jugadores que generan mucho tanto para ellos como para los compañeros, y además ser fuertes en el rebote defensivo porque hacen mucho daño en las segundas opciones”. “Como en casi todos los partidos, estar bien en los básicos será fundamental”, redunda.

Enfatiza Moncho Fernández las cualidades físicas del plantel andorrano, pero llama la atención también sobre su “gran repertorio táctico”. “Es un equipo súper trabajado, con múltiples acciones dentro de sus sistemas, con un bagaje muy grande no solo en el 1c1 de sus exteriores, con un pickandroll con muchísimo dibujos. Quizás sea uno de los equipos que más salidas bloqueadas juega no solo para Jelínek, que ahora está de baja, sino para sus 4, para Hannah, Crawford (también lesionado)... Son un equipo que, desde el juego de poste bajo y el juego sin balón que generan, son capaces de obtener muchas ventajas. El foco en el que tenemos que poner nuestra atención es más amplio que en el 1c1 pero sin duda, si no estamos bien en esto, seremos fácilmente batibles”, advierte.

Ausencia importante. Este viernes fue el turno de Ibon Navarro para valorar cómo llega el MoraBanc Andorra a la cita frente al Obra, y en su intervención no pudo pasar por alto la importante ausencia de David Jelínek tras caer lesionado en el partido de la República Checa contra Lituania: “Su baja es un contratiempo importante por su experiencia y también porque nosotros lo buscamos en ciertos momentos”.

El capitán del MoraBanc estará tres meses de baja: “Llorar no sirve para nada y nos toca buscar alternativas y espero que haya jugadores que den un paso adelante”. La lesión del internacional se une a las de Tyson Pérez, Crawford y Sergi García.

Sobre su rival, con el que comparte un expediente de siete derrotas, aunque en el caso del cuadro del Principado ha vencido cuatro de sus últimos siete partidos, el entrenador vitoriano avisa: “Tendremos que controlar su juego a campo abierto. Esto es lo más importante. Eso sí, en su juego interior tienen jugadores importantes y de nivel como Birutis y Okouo. A Albert Oliver todo el mundo lo conoce, pero siempre acaba haciendo su juego... Tienen muchas armas”.

El equipo andorrano encadena cuatro triunfos entre Liga Endesa y Eurocup, aunque el calor del pabellón estará esta vez condicionado por las restricciones anticovid que se han fijado en el país: sólo se permite el 50 por ciento del aforo y todos los asistentes al partido deberán portar mascarilla FFP2.