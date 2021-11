“En esta Liga puedes ganar y perder con cualquiera”

Contar con Albert Oliver es una garantía. Por jerarquía, por conocimiento del juego, por el respeto que se ha ganado entre los rivales y por su experiencia, su presencia en el róster del Monbus Obradoiro es una de las mejores apuestas que ha tomado el club compostelano, aunque por físico haya que gestionar su participación en la cancha y sus minutos. La ausencia de Braydon Hobbs el sábado por culpa de un esguince de tobillo evidenció de nuevo su calidad y su inteligencia, completando un gran encuentro pese a tener que lidiar enfrente con una de las mejores parejas de bases de la Liga -Marcelinho y Fitipaldo- en un duelo de nuevo de altibajos pero por momentos también de un gran baloncesto.

Completó 19 minutos sobre el parqué de Sar, solo ante Murcia y Unicaja había alcanzado los 10, pero lejos de revisar su actuación, al término del encuentro lo que lamentaba el catalán era la derrota y la forma en que se produjo. “Fue un partido muy complicado, como ya sabíamos que sería. Lo hemos dominado durante 35 y 36 minutos hasta que se han puesto por delante pero aún así, con un buen trabajo, lo hemos igualado otra vez hasta esa última acción que ha sido una gran canasta suya”, resumía Albert Oliver que apostillaba: “Estamos fastidiados porque creo que hemos competido muy bien, por momentos jugando muy bien, corriendo, siendo agresivos, y es una lástima porque cuando lo tienes tan cerca, y más con las bajas que teníamos de Braydon y de Álex y con alguno que ha jugado con molestias... Estamos tocados, pero hay que seguir en esta línea”.

A sus 43 años, después de 22 temporadas en la ACB y con 661 partidos a su espalda, el base catalán ha visto casi de todo sobre la pista. Pero cauto, comedido, no quiso entrar a valorar la actuación del colegiado Luis Miguel Castillo sobre la falta técnica a Layrunas Birutis “por menosprecio a un rival”. “No he visto la acción. Sí sé que era un contraataque nuestro porque llevaba yo el balón y el árbitro me ha dicho que ha visto un gesto que no podía dejarlo pasar. Birutis comentó que le han dado un golpe en la cara, pero no puedo valorar ni me gusta valorar la actuación de los árbitros”, subrayó.

El director de juego del Monbus Obradoiro quiere centrarse en el equipo, al que ve dando pasos para conseguir ya la puesta en escena ansiada. “Creo que el peor partido fue hace dos semanas aquí en casa ante Murcia porque fue muy duro para todos, para la afición y para nosotros por cómo jugamos, por cómo competimos. Luego ante el Betis, con un poco más de nervios, pese a que no llegó a ser un gran partido ganamos, y ante Tenerife creo que sí lo hemos hecho bien, seguramente de los mejores partidos del año junto con el del Fuenlabrada pero no nos ha llegado”, analiza.

Llega el líder. El domingo llega a Sar el líder invicto, el mejor FC Barcelona de los últimos años. “Si piensas quien viene seguramente sea más difícil ganar al Barça que al Tenerife, pero nunca se sabe, la Liga esta es muy dura, contra cualquiera puedes perder y contra cualquiera puedes ganar si estás bien pero claro, viene el Barça, un grandísimo equipo, con muchos jugadores de grandísimo nivel... el año pasado fuimos capaz de competir aquí sin nuestra gente y espero que este año lo volvamos a hacer otra vez pero con ellos. Si llegamos otra vez a un final igualado sí podemos ganar el partido”, sopesa.

Oliver sabe que el empuje de la Caldeira será importante. Reconoce que las mascarillas amortiguan el rugido de sus fieles, pero subraya que aún así notan cuando la grada aprieta. “Nos han ayudado muchísimo hoy y son clave para nosotros”, reitera.