En marcha xa a instalación do módulo de atletismo do IFEVI na cidade de Vigo

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, e a delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, supervisaron na mañá de onte o inicio das obras de instalación do módulo cuberto de atletismo no pavillón número 5 do Instituto Feiral de Vigo (IFEVI). A representante autonómica explicou que o Goberno galego "cumpre o seu compromiso e inicia a montaxe do módulo, tal e como estaba previsto tras a celebración de Conxemar, para contar cunha instalación que estará rematada a finais de novembro". Fernández -Tapias tamén sinalou que "queremos optimizar o espazo do IFEVI, despois do investimento no pavillón 5, e cando non se celebren feiras aproveitar para cubrir as grandes necesidades que teñen os atletas dacidade". Pola súa banda, Lete Lasa destacou esta actuación como “un novo fito para o atletismo vigués e galego que supón unha solución inmediata e de calidade á complexa situación dos deportistas vigueses ante a precaria situación das pistas municipais de atletismo de Balaídos”.

A instalación do equipamento do módulo de atletismo -recta de atletismo de 60 metros de lonxitude e seis rúas, ademais de catro zonas diferenciadas para a práctica do salto de lonxitude e triplo salto, lanzamento de peso, salto con pértega e salto de altura- terá un prazo máximo de 40 días. A pista contará, ademais, co certificado de homologación emitido pola Real Federación Española de Atletismo.

Cómpre lembrar que a empresa adxudicataria do módulo do IFEVI (cun importe de adxudicación de 312.547,32 euros) é Mondo Ibérica SAU, unha marca punteira que conta co 73% das pistas indoor certificadas en todo o mundo por World Athletics e co pavimento dos últimos 13 Xogos Olímpicos. O módulo de atletismo chega ao IFEVI grazas á súa segunda gran ampliación que conta cun revulsivo deportivo e expositivo, xa que as novas instalacións deportivas teñen como obxectivo incrementar a potencialidade dos preto dun milleiro de atletas repartidos entre os 15 clubs da área metropolitana de Vigo.

Esta actuación ratifica a aposta da Xunta pola busca de solucións polivalentes que reforcen algúns dos recintos feirais da Comunidade, co obxectivo de impulsar a compatibilidade cos usos deportivos. Neste sentido destaca a pista de atletismo cuberta de Expourense e o rocódromo do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Do mesmo xeito, continúa a liña de apoio ás instalacións de atletismo, como demostra tamén a renovación e o acondicionamento da pista do Estadio de atletismo situada no Campus Vida da Universidade de Santiago de Compostela; a pista cuberta de Expourense, na que a Xunta xa investiu 4,3 millóns de euros; a licitación do módulo cuberto de atletismo en Ribeira e o convenio da primeira pista homologada da Mariña, en Cervo para o ano 2023, así como outras obras nas pistas de atletismo de A Estrada.

O módulo de atletismo no IFEVI vén a paliar a situación de parálise que vive o atletismo vigués e que suporá unha solución para que os atletas vigueses poidan adestrar todos os dias do ano nunha pista cuberta, sen límite de capacidade, con independencia da situación meteorolóxica e que quedará instalada para sempre dentro do patrimonio do deporte de Vigo. Tras oito anos agardando que o Concello de Vigo arranxase os seus problemas urbanísticos para realizar a reforma das pistas de Balaídos, o pasado mes de abril, a Xunta anunciou que colaboraría na devandita remodelación cos 3 millóns de euros que reclamaba o concello, sen obter polo momento resposta algunha para iniciar as obras. O Goberno galego, polo tanto, espera as instrucións municipais para comezar a traballar canto antes en Balaídos ao tempo que pon á disposición dos atletas de Vigo unha nova instalación no IFEVI para cubrir as súas necesidades.

Atletismo. No serán de hoxe, a Xunta de Galicia, da man da Federación Galega de Atletismo, ten convocada unha xuntanza de traballo cos clubs de atletismo de Vigo na que tamén está convidado o Concello de Vigo, para falar da situación do atletismo vigués e establecer o calendario de uso do módulo de IFEVI para que o tecido do atletismo olívico poida comezar a desfrutar canto antes desta nova instalación. Un módulo completamente equipado.

Respecto á electrónica deportiva e cronometraxe, o contrato tamén contempla a provisión dun marcador videofinish, un dispositivo para comunicación da cámara marcador final de meta, un posicionador remoto cámara e sistema inalámbrico de videocronometraxe.