En Muíños a única proba da ‘Gladiator’ en España

Santiago. O complexo turístico e deportivo do Corgo, no Concello de Muíños, acollerá o 30 de outubro unha nova edición da Gladiator Race, a única carreira de obstáculos desta modalidade deportiva que se celebrará en España en 2021 e na que están inscritos máis de 400 participantes procedentes de quince provincias e do norte de Portugal. A proba, froito do convenio entre o Inorde e a Axencia Galega de Turismo, foi presentada onte no Pazo Provincial coa asistencia dos vicepresidentes da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández e Plácido Álvarez, este último en calidade tamén de alcalde de Muíños, e o delegado da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén. ECG