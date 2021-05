“En Tokio daré lo mejor de mí y voy a disfrutarlo, que es lo importante”

Hace prácticamente una semana que conseguía la clasificación para los Juegos Olímpicos en el Dew Tour de Iowa. ¿Qué fue lo primero que le dijeron sus amigas y compañeros al regresar al instituto?

Me dan la enhorabuena, pero sobre todo me dicen que tengo mucho morro porque me salto muchos días el cole.

Desde que usted empieza a tener más repercusión, ¿nota que más gente se anima a probar el skate, sobre todo en A Coruña, su ciudad?

No tanto porque yo sea conocida, sino porque al estar el skate en los Juegos Olímpicos se está haciendo más conocido como deporte. Eso sí que anima a que más niños empiecen a patinar.

Comentaba que por las competiciones se salta mucho el colegio. ¿Cómo se le da compaginar deporte y estudios?

Bien, yo lo llevo bastante bien. Más o menos siempre voy aprobando y sacando buenas notas. Aparte de entrenar también intento estudiar para sacar bien el curso.

Está ahora en Primero de Bachillerato. ¿Ya sabe qué le gustaría hacer a continuación?

Todavía lo estoy pensando, la verdad. Yo voy por Ciencias, y posiblemente me gustaría hacer una ingeniería, pero tampoco lo tengo muy claro aún.

Los últimos días, una vez certificada su presencia en los Juegos, habrá recibido multitud de felicitaciones. ¿Le ha dado tiempo de acabar de responder a todos los mensajes?

Estoy en ello aún, cada día voy contestando un poco.

¿Cómo lleva que los medios de comunicación estén cada vez más pendientes de usted?

No lo llevo mal, me lo tomo como algo normal. No es que sea algo que me encante, pero tampoco es algo que me disguste.

El skate es un deporte caro, hay muchos viajes... A nivel de patrocinadores, ¿empieza a tener más ayudas ahora?

Cuando más conocido eres más marcas se interesan en ti y más patrocinios tienes.

El Dew Tour era la competición que cerraba el ranquin olímpico. ¿Cómo se encontró en Iowa?

Me encontré muy bien, me lo pasé muy bien. Era un campeonato en Estados Unidos, lo hacen para mucha gente, es un estilo de festival, con música... aunque ahora con COVID tampoco se pueden hacer muchas cosas, pero estuvo muy guay.

Lo peor fue que tuvieron demasiadas interrupciones por la lluvia.

Se ponía a llover, paraba, volvía a llover... En las clasificatorias me tocaba patinar a mí y justo se puso a llover, tuve que esperar, lo aplazaron... fue un poco rollo.