En un año huérfano de deporte, Santiago exhibe su calidad

La pandemia prohibió los abrazos, obligó a contabilizar los aplausos, limitó los gestos de afecto, de compañerismo, redujo la complicidad de los más cercanos... pero lo que no impidió la pandemia en la quinta edición de los Premios Santiago Deporte es el cariño y el respeto hacia todos los galardonados.

Son muchos los nombres que podrían haber sonado ayer en la ceremonia que se celebró en el Auditorio de Galicia desde las 19.30 horas, la lista de meritorios en las doce categorías se podría alargar hasta el infinito, pero de lo que no cabe duda es de que cada una de las personas que se subieron al escenario arrastra una temporada de esfuerzo, de lucha por los objetivos y de sacrificio personal que les haría merecedores de la más atronadora de las ovaciones fuesen cuales fuesen los éxitos logrados. Porque por encima de todo ayer se premió en Santiago la capacidad de resistencia de un colectivo acostumbrado a no rendirse, aunque la COVID, las restricciones, las normativas y la falta de recursos derivada de la crisis económica les haya exigido, una vez más, hacer de lo imposible algo factible. El alcalde Xosé Sánchez Bugallo junto a la concelleira de Deportes Esther Pedrosa presidieron el acto presentado un año más por Lorena Pose y Federico Pérez, encargado no solo de poner el punto de humor sino de reivindicar el papel de su Santiago Futsal.

Uno por uno fueron pasando durante más de dos horas todos los premiados aunque la Gala arrancó con dos justificados homenajes: uno al Obradoiro CAB por su 50 aniversario, siendo el director general del club, José Luis Mateo, el encargado de dar las gracias desde el atril “a todos los que nos están ayudando a que se cumplan los 51 años de vida” al tiempo que recordó la añoranza hacia uno de los principales patrimonios de la entidad, la afición; y el segundo para el deporte compostelano en general y, en este caso, de la mano de dos personajes tan reconocidos como Emilio Navaza -jefe de la sección de Deportes de El Correo Gallego durante muchos años- y Mariano García Verdugo -responsable de atletismo de la USC y reconocido entrenador y seleccionador de la RFEA- se repasaron las glorias pasada, presentes y ansiaron que también futuras de la ciudad.

Después le tocó el turno ya a la apuesta de patrocinio de Jerubex Ibérica SL con el Santiago Futsal en una época de pandemia tan crítica a nivel económica, aunque uno de sus responsables, Andrés González, no solo afirmó que desde la empresa están “encantados de hacer este esfuerzo” si no que su deseo es continuar la alianza por más años. Emotivo también fue el galardón a la ADB Fontiñas por su acción social, mantenerse como “único club de barrio de la comarca” con más de 120 integrantes en sus filas con edades desde los 3 años, así como el compromiso de la Universidad de Santiago (USC) con el deporte como herramienta también educativa tal y como reivindicó su rector Antonio López.

Antonio Quinteiro, presidente de la SD Compostela, mejor entidad deportiva del año 2020, confío “en dar outra alegría que compartir coa cidade”, refiriéndose al que sería el segundo ascenso consecutivo, mientras que Iris Díaz, reconocida por su labor en el arbitraje en el baloncesto, aclamó el papel de la mujer en un colectivo no siempre bien entendido ni bien tratado.

La judoca Estrella López y el marchador Roberto Vieiro, mejores deportistas del año, dieron las gracias por su elección a través de sendos vídeos; el técnico del Ulla Oil Rosalía de la Liga Femenina 2, Chiqui Barros, aún saboreando el nuevo éxito de la permanencia lograda este sábado, confesaba su sorpresa por el galardón; los noveles Ismael Navaza y Ainoa Gontán demostraron su timidez sobre el escenario, que no en sus respectivas disciplinas de gimnasia rítmica y triatlón; mientras que Jonathan Barral, en el ámbito del deporte adaptado, no se pudo olvidar de quien veló por su caballo Bámbola en el tiempo de confinamiento.

El galardón a Roberto Peñamaría por su trayectoria, como uno de los pioneros del kárate en Compostela, fue de los más aplaudidos de la tarde.

La Gala se abrió con el lema No fue el año del deporte pero sí del espíritu deportivo, y esa máxima quedó patente entre los premiados.