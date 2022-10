“En WonderSport tratamos al cliente como si fuera uno más de la familia”

Para quien todavía no te conozca... ¿Cómo se define Emilio Antelo?

Apasionado de las artes marciales y en continua formación

¿Cómo ha evolucionado el mundo del boxeo y las artes marciales en estos últimos 20 años?

Ha evolucionado mucho y en todos los sentidos. Tanto la forma de enseñar como las nuevas formas de entrenamiento, alimentación etc...

¿Cómo y cuándo surge la idea de WonderSport en O Milladoiro? ¿Desde cuándo supiste que era momento para esta nueva aventura?

Hace año y medio uno de los socios, Luis Pernas, al que conozco desde hace 20 años y tenemos una visión del deporte muy similar, contactó conmigo y me dijo que me quería para este proyecto. Me gustó su propuesta y decidí unirme a ellos.

¿Qué diferencia a WonderSport del resto de gimnasios?

Un gimnasio no son solo unas buenas instalaciones... Aunque por supuesto que el Wonder las tiene. Pero además formamos un gran equipo humano multidisciplinar que se preocupa por todos y cada uno de los socios con un trato cercano y familiar.

¿Tus clases de boxeo y artes marciales, son para todos los públicos?

Sí, por supuesto. Este deporte lo enfocamos para la práctica de cualquier persona indiferentemente del sexo y edad.

¿Qué se puede esperar alguien que se apunte por primera vez a boxeo o alguna variante de artes marciales?

En WonderSport Milladoiro sobre todo, sentirse bien consigo mismo, ganar en confianza, disciplina y poder desconectar del día a día...

¿Cuál es el mayor beneficio que pueden encontrar jóvenes y adultos que dejen una vida sedentaria y comiencen a hacer deporte?

Desde el primer día verán una mejora grande en su salud física y mental.

¿Quién ha sido tu mentor en el mundo de las artes marciales?

Tuve muchos maestros y de todos ellos me llevo un aprendizaje

¿Figura que destacarías a nivel nacional en boxeo? Internacional?

A nivel nacional Sandor Martínez y a nivel internacional Tyson Fury

Ya para finalizar y en plan telegráfico...

¿Un lugar?

Tailandia

¿Un lema?

Seguimos aprendiendo y creciendo

¿Una virtud?

Constancia

¿Un defecto?

Inconformista