Enésimo reto para el Ulla Oil frente al histórico Celta

Sin tiempo casi para digerir la derrota de este miércoles en A Coruña frente al Maristas, un rival directo en la lucha por la permanencia en la Liga Femenina 2, el Ulla Oil recibe esta tarde (17.00 horas) en la cancha del IES Rosalía al Celta Zorka Recalvi, uno de los gallitos de la categoría cuarto ahora en la clasificación con 10 victorias, las mismas que Azkoitia que es tercero.

El técnico Chiqui Barros quiere que sus jugadoras hagan borrón a lo sucedido esta semana. “La derrota no debería servir ni para bien ni para mal. Tenemos que saber cuál es nuestro papel. Somos el equipo más humilde, el que físicamente tiene más desventajas, el más inexperto y el único equipo que no puede fichar a mitad de la temporada. Tenemos que saber jugar con eso y no es una queja, sino que tiene ser un motivo de orgullo porque somos fieles a nuestra idea”, enfatiza fiel a su discurso desde su llegada a Santiago hace dos temporadas: “Formamos en nuestra cantera a jugadoras que sepan jugar, no a jugadoras que sepan jugadas y eso nos hará ser mejor equipo, aunque el camino sea más largo”.

De ahí que insista en que “ante el Celta tenemos que jugar el mejor partido posible contra un equipo que teóricamente es casi invencible”. “Pero solo teóricamente, porque luego hay que jugarlo y es un equipo de nuestra Liga ante el que tenemos mucho que ganar y poco que perder”, redunda al tiempo que reconoce que aunque la idea es que la permanencia se gana contra rivales directos de la zona baja, “también se hace con victorias como la de Barakaldo o contra rivales que no cuenta nadie”.

“No hay que pensar en ganar sino en jugar lo mejor posible y entender que eso pasa por jugar al cien por cien, estar concentradas, ir a tope, luchar cada balón, bloquear cada rebote, pasar cada bloqueo, pasarnos bien la pelota, jugar bien sin balón... cosas que entrenamos todos los días y luego tácticamente intentar hacer el mejor partido para esconder las carencias y maximizar las ventajas, que también las tenemos”, arenga el ferrolano a sus jugadoras del Ulla Oil.

‘Leticia-dependencia’. Leticia Soares es la séptima máxima anotadora de la Liga con 13,5 puntos de media, pero no teme Chiqui que el plantel dependa en exceso de su aportación. “No porque le ganamos a Maristas sin ella también. Lo que me podría preocupar es que Carla, Nerea, Paula y Clara estén bien como lo han estado muchísimas veces”, insiste.

“Leticia es muy importante y es un acierto porque con muy poco hemos fichado a una extranjera. Es una pieza clave, estamos contentos con ella pero tiene mucho que aprender, solo tiene 23 años, y tiene mucho margen de mejora, es trabajadora, lista, tiene talento y tiene muy buen porvenir, pero no me preocupa que tengamos dependencia de ella, confío mucho en las demás”, añade destacando por ejemplo el caso de la júnior Nerea, una de las que más minutos suman también en esta competición.

El Celta venció el jueves a Ibaizabal (55-50) sin Ainhoa Lacorzana -baja por lesión- ni Rosemarie Julien -de viaje en Estados Unidos por asuntos personales- y así como la primera ausencia está confirmada también hoy la duda es si la americana jugará.

“Vamos a preparar el partido con las dos hipótesis. Espero que no esté, pero si no está va a jugar otra que lo hará bien porque además de tener una plantilla larga tiene un filial y un equipo júnior muy bueno”, aclara Chiqui Barros que señala como claves: “El aspecto mental y estar en el partido todo el tiempo porque el Celta es superior por oficio, por construcción de equipo y por todo pero somos un equipo muy competitivo”.

El partido será retransmitido por el canal de FEB TV.