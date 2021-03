Entre lo malo, lo menor: Pozas sufre la rotura parcial del tendón rotuliano

Cuando el entrenador que acaba de cumplir los 900 partidos en la Liga ACB, una cifra solo superada por el maestro Aito García Reneses (con 1.077) minutos después de tu lesión escribe un mensaje en su cuenta de Twitter elogiando tu actitud -“Igual te has jodido la rodilla gravemente (ojalá no) y estás en el banquilo sin parar de animar a tu equipo. Pepe Pozas es un crack”-; cuando el compañero al que le tocó hacer más liviana tu ausencia, apretando los dientes ante su propio cansancio y dolor, lo primero que pregunta a la mañana siguiente a su llegada al club es sobre tu estado de salud; cuando los rivales, necesitados de victorias e inmersos en una crisis de resultados sofocada con el triunfo en Sar, lejos de festejar, se acercan nada más sonar el pitido final para darte ánimos y rodearte de abrazos; cuando el obradoirismo lloraba más por la incertidumbre de qué sucedería con tu futuro que por la derrota en sí... igual es que Pepe Pozas supone para el Monbus Obradoiro algo más que un jugador, algo más que su capitán.

Porque una institución del baloncesto como Pedro Martínez, un compañero del día a día como Kartal Ozmizrak, los integrantes del Movistar Estudiantes y toda la afición a la que tantas alegrías ha dado coinciden en aceptar la infinita relevancia dentro y fuera de la pista del base malacitano, de ahí que la espera del diagnóstico sobre la lesión en la rodilla izquierda se hiciese ayer eterna.

Fue cuando estaban a punto de dar las siete cuando desde el departamento de prensa del Monbus Obradoiro llegó el primer aviso. “Mando nota. Malas noticias”, y fue como que el corazón se achicase un poco más.

“El jugador del Monbus Obradoiro Pepe Pozas sufre una rotura parcial del tendón rotuliano de su pierna izquierda”, indicaba el comunicado que añadía: “Las pruebas médicas realizadas en HM Rosaleda determinan que el jugador tendrá que pasar por quirófano y que será baja alrededor de tres meses, por lo que dice adiós a la temporada. La cirugía será realizada por el doctor Miguel Hermida”.

Fue el médico del club Santiago Perote quien detallaba poco después los pormenores del daño. “La lesión consiste en una rotura parcial del tendón rotuliano que es el que une la rótula en dirección al pie con la tibia, el tendón que nos permite la extensión de la pierna sobre el muslo. Es un tendón que está sometido a muchas fuerzas porque es el que nos mantiene de pie, nos permite la marcha, subir escaleras, etc.”, indicó antes de apostillar: “Le pilló en una postura muy forzada, requirió una fuerza muy intensa sobre ese tendón y entonces produjo la rotura”.

El por qué lo explica el médico argumentando que “normalmente le pasa a personas que han sufrido traumatismos previos o gente que está sometida a corticoterapia, o sea que de alguna manera lo tiene debilitado, gente que suele tener muchas microtensiones, están sobrecargados, en definitiva que es lo que les pasa a los saltadores, y entre ellos entran los jugadores de baloncesto”. Santiago Perote apunta que lo que precisa Pozas para reparar el daño es una intervención quirúrgica “que consiste en una reinserción, haciendo como unos anclajes y suturas muy fuertes que se inmovilizan un tiempo antes de iniciar la recuperación”.

“Calculamos que el periodo de baja será unas 12 semanas, aunque a las 8 semanas ya se permite la flexión de la pierna”, continúa al tiempo que recuerda que se trata de una lesión común con una recuperación “no muy complicada ni muy traicionera que nos pueda hacer pensar en secuelas”. “Parece una cosa bastante noble y limpia, lo único la lata de tener que someterse a la cirugía, pero mejor es anclarlo bien y que quede bien reparado para que responda cuando se reincorpore a la vida normal”, aporta el doctor del Monbus Obradoiro. Sobre este aspecto, en un máximo de cuatro días pasará Pepe Pozas por el quirófano en el HM Rosaleda pero aún no se ha concretado cuándo será la fecha exacta.

Susto inicial. Tardará en borrarse entre el obradoirismo la imagen del capitán llorando por el dolor y por el miedo sin duda a una lesión grave, pero tranquiliza el médico cuando insiste en que “le atendí allí en la pista y me asusté porque le veía con el shock inicial, pero en cuanto se calmó y le exploré por si había lesiones meniscales me di cuenta rápidamente de que no, afortunadamente, y luego tampoco el ligamento cruzado anterior... y ya fue cuando le dije que eso era el tendón rotuliano, ‘no es tan grave como pensamos, es una cosa seria’”, relata Santiago Perote lo sucedido durante el encuentro frente al Estudiantes: “Comprobamos que podía caminar, lo cual indicaba que no era una rotura completa, podía estar de pie y apoyarse y ya nos tranquilizamos pensando que con un tratamiento rehabilitador iba a ser suficiente, pero luego lo evaluó el traumatólogo y el cirujano y pensó que era mejor operar para que se recupere mejor y más rápidamente”, acepta el médico.