“Es el partido más importante de toda esta temporada”

El croata Luka Modric aseguró este martes que la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City “es el partido más importante de la temporada” para el Real Madrid, no se dio por satisfecho con LaLiga conquistada y fue optimista para la remontada.

“Tenemos muchas ganas del partido de este miércoles (21 h.) sabemos lo que tenemos que hacer, es el partido más importante de la temporada”, dijo Modric en rueda de prensa. “Estamos con mucha confianza en poder remontar el partido”, añadió destacando el ambiente que se vivirá en el Bernabéu y el empuje que recibirán los jugadores del Real Madrid desde la grada. Y explicó su optimismo recordando el mal partido que realizaron en el Etihad y la capacidad de mejoría en la vuelta. “No hicimos nuestro mejor partido en la ida y aún así marcamos tres goles. Tenemos que hacerlo mejor y estoy seguro de que lo vamos a hacer”.

“Tenemos calidad, mucho carácter en el equipo y también juega la historia de este club que ha ganado muchos grandes partidos, es el que más títulos tiene en Champions y esto influye mucho. Sabemos lo que tenemos que hacer en el Bernabéu con la gente detrás, es lo que nos hace tan fuertes. Nunca nos rendimos como nos enseñó el club cuando llegamos”, añadió. Se mostró convencido el jugador croata que deberán hacer su “mejor partido” para remontar la eliminatoria al Manchester City, pero aseguró que están “preparados para preparados hacerlo y estar en la final”, dejando claras las claves para certificarlo.

“Tenemos que salir al campo con mucha fe, con mucha personalidad, energía, agresividad, demostrar que somos el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. A los aficionados los tenemos que meter desde el principio en el juego para que ayuden en el Bernabéu”, manifestó.

Feliz de asumir un liderazgo en el vestuario del que dijo que nunca ha huido.

“Siempre quiero tener una responsabilidad dentro y fuera del campo, nunca he evitado tenerla y asumir responsabilidad”. Modric defendió el nivel del Real Madrid y respondió a los que tildan de fortuna sus remontadas.

“Que sigan pensando lo que quieran pero para llegar a semifinales y ganar tantas Champions no se puede conseguir solo por suerte. Es injusto y nos hace reír. Estamos concentrados en lo nuestro y nos da igual lo que digan desde fuera porque para ganar a grandes equipos tienes que tener calidad, carácter, personalidad, fe y jugar bien. Es lo que nos hace grandes”, aseguró. Al pasado solo miró Luka para recordar que ya son cuatro años desde que celebró la última conquista en la Liga de Campeones. “La historia es un aspecto importante, es bonito recordar que hemos ganado cuatro Champions y que algunos tenemos posibilidades de llegar a la quinta pero mañana han pasado cuatro años desde que ganamos la última. Tenemos que concentrarnos en hacer un gran partido”.

Y centrado en las semifinales europeas, Modric no perdió un segundo en opinar sobre el pasillo que no quieren realizar los jugadores del Atlético de Madrid al campeón de Liga en el derbi madrileño del próximo domingo. “No pensamos nada, es un asunto que no nos interesa y no quiero hablar antes de un partido tan importante que nos espera”.

Optó por centrarse en todos los aspectos futbolísticos que tienen que mejorar respecto a la cita del Etihad para poder superar al City. “Lo tenemos que hacer mucho mejor en todos los aspectos del juego, defensiva y ofensivamente. Necesitamos un partido completo para tener posibilidades de pasar. Tenemos que ayudarnos unos a otros. En los últimos partidos cuando las cosas se pusieron mal no dejamos de creer”.