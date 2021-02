Tiene 34 años, pero su rendimiento no decae. Esta temporada, Manu Rodríguez es una de las piezas básicas de la AD Estudiantil que lucha en la Tercera División.

De vuelta por Santiago. ¿Qué tal el reencuentro?

Bien. Al principio fue todo un poco complicado, al nivel del equipo, pero estas últimas semanas, a raíz de los últimos fichajes y como van los resultados, mejor. Personalmente, intento cuidarme y hacerlo lo mejor posible; y si uno pone de su parte, normalmente salen las cosas.

Está jugando de central...

Sí, estos últimos partidos, por la lesión de Toño Vázquez, me tocó jugar ahí para ayudar al equipo; dio la coincidencia también de que los resultados acompañaron y... a lo que diga el míster, pero estoy deseando jugar en el centro del campo.

Porque está jugando un poco como Pablo Antas en el Compostela, ayudando a sacar el balón.

Bueno, es un poco la idea que Gelucho también quería estas semanas, ayudar a la salida del balón. Ha tenido más repercusión al llegar buenos resultados. Mi posición natural es en el centro del campo: me da igual jugar de pivote, en el doble pivote, de avanzado... siempre jugué ahí y es donde me gusta.

Y encima en el último partido marcó, en Vilalba.

Tres o cuatro goles por temporada siempre los marco. Llevo dos, y a ver si puedo hacer alguno más.

¿Cómo fue el del domingo?

Un córner que sacó Moreira al segundo palo, rematé y.. gol. Si digo la verdad, es mi primer gol de cabeza, en mi carrera, en un córner. También se daba que en los últimos años sacaba yo las jugadas de estrategia y claro, no podía rematar también. El míster cambió eso en las últimas jornadas, subí a rematar y fue bien.

Triunfo en Vilalba, y el Estudiantil que ha sumado siete de los últimos puntos en juego. Es el camino...

Sí. Es una pena que el equipo que está ahora no estuviera desde el principio de temporada, ésa es la realidad: si los jugadores que están ahora hubieran estado al principio la situación sería totalmente distinta. Pero la situación es la que es a día de hoy, los refuerzos ayudan a que el equipo consiga estos resultados.

Hubo mucho movimiento...

Sí, pero era necesario. A lo mejor la planificación en su día no fue buena, el acierto con los fichajes, los resultados no acompañaron... al final se dio un giro prácticamente completo para cambiar la situación y los jugadores que están ahora son contrastados, ahí se ven los resultados.

Pero el Estudiantil, en cuanto a nombres, ya era fuerte al principio.

Sí, pero una plantilla no se hace con cinco o seis nombres, en el campo juegan once. Con cinco o seis no ganas un partido si los demás no acompañan. El cambio en la plantilla era necesario, a la vista está.

Bueno, y ahora ¿hacia dónde va el Estudiantil, con qué sueña?

Sueña con ganarle el domingo al Silva, y la semana siguiente al As Pontes... no podemos soñar con más. El objetivo hay que marcarlo semana a semana: primero hay que ganarle al Silva, y después a los que vengan: más allá no puedes pensar, y más con partidos aplazados: hasta que se estabilice todo un poco, tampoco realmente vas a ver con qué posibilidades afrontas lo siguiente.

Sí, la temporada es complicadilla. ¿La más difícil de su carrera?

La más complicada sin lugar a dudas; a nivel de entrenar, de todo: no poder compartir vestuario con tus compañeros, no haber gente en los campos... es todo muy complicado. Pero bueno, la situación es la que es y hay que afrontarla.

¿Tiene tiempo para acordarse del Compostela, de su paso por la SD?

Claro que me acuerdo. Fueron muchos años, el cariño por el Compos lo tengo y lo tendré siempre, estuve muy a gusto allí, tengo muchos amigo sí y le deseo lo mejor. Están haciendo muy buena temporada, y que sigan así. Mantuvieron el bloque de Tercera, es un acierto de Casti y el cuerpo técnico: saben a lo que juegan tras años juntos. Que queden lo más arriba posible, y si pueden pelear por subir, ojalá.

¿Santa Isabel o San Lázaro?

San Lázaro (ríe). Donde estén los campos de hierba natural, que se quite cualquier sintético nuevo: no es lo mismo, el fútbol no es igual.