Escudero lamenta la oportunidad perdida de distanciarse en la liga

Santiago. El delantero del Compostela Rodrigo Escudero vivió contra el Bergantiños su partido más completo desde que llegó a un equipo en el que ya se siente plenamente integrado. El derbi contra el conjunto de Carballo sirvió, además, para estrenar su cuenta goleadora.

“Lo más positivo del partido es meter gol, que después de cinco jornadas ya me hacía falta. A los delanteros nos gusta meter goles y ser importantes en cuanto al resultado. Pero lo importante era que el equipo sacara los tres puntos y no ha podido ser”, apunta un Escudero contrariado.

Después de un verano complicado por una lesión, el atacante vallisoletano ya empieza a encontrar su mejor nivel. “Estuve lesionado tres semanas durante la pretemporada, sabía que me iba a costar el ritmo de competición y así ha sido. La verdad es que las dos o tres primeras jornadas no me notaba como soy yo en el campo, y estas dos últimas, y más especialmente contra el Bergantiños, sí me he encontrado al nivel que tengo que estar y al que quiero estar”, analiza el futbolista.

Su proceso de adaptación al equipo ha sido rápido, sintiéndose “muy cómodo desde el primer momento”. Apunta que “eso también es por la ayuda de los compañeros, que tanto a mí como al resto de los que hemos venido de fuera nos han ayudado enseguida a integrarnos. Hay muy buen ambiente y creo que eso se traslada al campo. Yo considero que ya estoy totalmente adaptado”.

Tanto es así, que se ha hecho dueño de un puesto en el once titular desde el inicio de liga, primero jugando en punta, en Pasarón, y desde entonces caído a banda. Cualquier posición le gusta: “Las dos últimas temporadas he estado jugando de delantero, pero es verdad que siempre jugaba con otro al lado. Puede que me encuentre más cómodo arriba, pero jugando con otro delantero al lado. En banda también he jugado bastantes temporadas. No tengo una preferencia”.

Rodrigo ya encara la próxima jornada, el domingo ante el Arenteiro (17.00 h): “Le vi el primer partido de liga. Es un derbi fuera de casa y nos lo va a poner muy difícil”. I.F.