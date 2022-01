España derrota a Serbia y amarra el billete para las semis de la Copa ATP

Madrid. España se clasificó para las semifinales de la Copa ATP que se está disputando en Sidney (Australia) tras derrotar en su tercer y último partido del Grupo A a Serbia gracias a las sólidas victorias de Pablo Carreño y Roberto Bautista y ahora buscará su segunda final tras la de 2020 ante Polonia.

El equipo español, tras sus sendos 3-0 ante Chile y Noruega, sólo necesitaba un triunfo en el cierre ante los serbios, mermados por la baja de Djokovic, y no le dio demasiado suspense ya que Carreño logró el objetivo en el primer partido ante Krajinovic. El asturiano se deshizo de su rival en dos sets, por 6-3, 6-4, tras un buen encuentro en el que supo mantener la calma tras no haber aprovechado su buen inicio que le permitió situarse con 3-0. Sin embargo, el balcánico reaccionó y gracias a su único break pudo igualar las cosas, pero el español volvió a romper y ya no desperdició esa ventaja, aunque aún tuvo que salvar una pelota de rotura antes de cerrar el parcial. En el segundo, el de Gijón se mostró poderoso con su servicio, perdiendo únicamente tres puntos, todos ellos con segundos, y eso le hizo mantener sin apuros su valioso break al inicio.

Por su parte, el castellonense Roberto Bautista sigue demostrando que no se le da mal esta competición y aseguró la victoria en la eliminatoria al imponerse con autoridad de Dusan Lajovic también en dos sets por 6-1, 6-4. El número uno del equipo, muy sólido con su saque, no se relajó pese a jugar con el billete ya garantizado y arrolló de inicio a su rival.

Finalmente, España no pudo mantener su pleno de victorias al caer en el partido de dobles donde la pareja Cacic y Sabanov remontó para derrotar a Pedro Martínez y Ramos por 6-7(5), 6-3, 10-5.