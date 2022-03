Espantada: los patrocinadores dejan de lado al Chelsea tras las sanciones a Abramovich

Londres. Las sanciones impuestas a Roman Abramovich, que repercuten directamente en el Chelsea, han provocado la espantada de patrocinadores como el operador de telecomunicaciones Three, lo que supondrá una pérdida de 40 millones de libras (46 millones de euros) anuales para el conjunto londinense.

La compañía telefónica ha sido la primera en bajarse del barco después de que el Gobierno británico anunciara este jueves que los activos del multimillonario ruso quedan congelados por las acciones tomadas contra los magnates rusos por la invasión rusa de Ucrania y que, por lo tanto, no podrá percibir ningún tipo de beneficio económico a través del Chelsea. Esto ha dejado al club en una situación delicada, ya que no pueden vender entradas, ni merchandising, ni fichar, vender o renovar jugadores. Sólo pueden amasar dinero a través de los contratos ya firmados de derechos televisivos, pero estos ingresos no irán a parar a Abramovich, sino a un fondo para pagar a empleados y futbolistas. “Mientras tengamos camisetas suficientes y un autobús para ir a los partidos, estaremos ahí y competiremos”, dijo Thomas Tuchel, entrenador de los Blues, tras la victoria ante el Norwich City el jueves. Y es que el Chelsea tiene hasta un límite de gasto para los partidos de casa y fuera. Sólo podrá destinar 23.000 euros para sus desplazamientos, mientras que para los encuentros en Stamford Bridge,e l límite se elevará hasta 600.000. efe