“Este año a mí no me apetece mucho ir a competir a nivel internacional”

Son ya unos dos meses entrenándose al aire libre de nuevo, ¿tiempo suficiente para recuperar la forma y, sobre todo, la fuerza?

Yo al principio de la cuarentena me hice con material de gimnasio. No es lo mismo que cuando estamos entrenando aquí (en el CEAR de Remo y Piragüismo de Sevilla), pero sí he intentando hacer mantenimiento de fuerza. No estamos al cien por cien, obviamente, pero sí estamos ya bastante en forma y tocando ya bastantes ritmos cercanos a la competición.

Hablando de competición, y con el calendario prácticamente reformulado al completo por la pandemia de coronavirus, el reto más inmediato a nivel internacional no llegará hasta septiembre, con la Copa del Mundo de Szeged, en Hungría.

Sinceramente, a mí no me apetece mucho ir a competir a nivel internacional este año, más que nada porque en Hungría, por ejemplo, se está comentando que al grupo de España nos va a hacer pasar una cuarentena de quince días. En el primer momento que vine para Sevilla dije que si había que competir, competiríamos a nivel nacional, pero a nivel internacional a mí no me apetece mucho meterme a viajar, estar con gente de otros países... son muchas cosas que te hacen pensar que este es un año que nos ha dado un poco de respiro y podemos pasar sin competir a nivel internacional porque tampoco se va a jugar nada.

Entiendo, por tanto, que queda totalmente descartado ir a competir fuera de España.

Personalmente es lo que pienso, no nos jugamos nada para ir fuera. A nivel nacional bastaría más que de sobra.

A raíz de la suspensión de las competiciones por el covid-19, y antes del aplazamiento de los Juegos, se llegó a especular con la posibilidad de cancelar los Preolímpicos y utilizar la clasificación del Campeonato del Mundo para completar las plazas vacantes. Entrarían los trece mejores barcos y ustedes ocupaban el decimocuarto puesto, pero por reasignación de plazas podrían acceder. ¿Llegaron a verse clasificados en algún momento?

En algún momento sí que nos llegamos a ver clasificados, pero tampoco sabíamos cuánto iba a durar esto. Al final decidieron suspender los Juegos y creo que ha sido una buena decisión, porque no todos los países teníamos las mismas condiciones para entrenar y no iban a ser unos Juegos Olímpicos con el mismo nivel por parte de cada país. Está bien que lo hayan suspendido, sí que fue una putada, porque habríamos estado ya clasificados, pero el año que viene habrá que salir a ganarse la plaza en el agua.

Aunque Tokio 2020 se posponga un año por el coronavirus, el Preolímpico se seguirá celebrando en mayo, dos meses antes del inicio de los Juegos. ¿Hubiera apostado por adelantarlo?

La competición de piragüismo va a ser a principios de agosto. Nosotros los Mundiales siempre los competimos la tercera o cuarta semana de agosto, y normalmente hacemos un pico de forma en mayo para las Copas del Mundo. No vemos tan descabellado que sea en esa fecha, lo vemos bastante bien, la verdad.

Viendo los barcos que van a estar en ese Preolímpico, ¿cuáles cree que van a ser, sobre el papel, los principales rivales por el billete a los Juegos de Tokio?

Pienso que Hungría va a estar ahí, porque es un barco que lleva muchos años en los puestos de arriba, aunque en el último año no ha tenido un buen resultado, pero es un barco a tener en cuenta. Luego están Francia, Italia, Bielorrusia, que nunca sabes por dónde te va a salir, pueden llevar tres o cuatro años que no aparecen y, de repente, te aparecen en una regata, Portugal es un barco que viene joven y va apretando año a año... Son dos plazas para seis barcos, va a estar reñido de narices, seguro.

Echando la vista al ciclo olímpico anterior, usted y Sergio Vallejo se quedaron a las puertas del Preolímpico de Río de Janeiro. Esta vez, salvo sorpresa en los selectivos, todo indica que serán ustedes los elegidos para pelear el billete a Japón. ¿En qué han cambiado en estos cuatro años?

En 2016 nos quedamos un poco a las puertas, pero no teníamos el nivel que tenemos ahora, porque ahora mismo es cierto que andamos más, pero ya éramos un barco que tenía muy buen nivel. Ahora mismo igual estamos tres segundos por debajo de lo que hacíamos antes. Creo que eso ha sido por el cambio de entrenamiento, por venirnos a Sevilla y entrenar bien. En Pontevedra se entrena muy bien, pero aquí el clima acompaña un montón, y eso también se nota. Además, aquí hacemos cosas distintas. Hacemos las mismas sesiones que en Pontevedra, pero aquí hacemos más volumen de entrenamiento, que quizás sea lo que haga que estemos andando más ahora mismo.

Si el próximo año acaban clasificando el C2 1000 y si también se mete el C1 1000, ¿se plantea la opción de doblar en Tokio?

Lo que tengo en mente ahora mismo es clasificar el C2. Una vez que se clasifique el C2, habiendo compatibilidad de horarios y siendo posterior al C2 sí me gustaría doblar. Ya que estás allí, nunca está de más tirar otra regata.

¿Tienen alguna noción de cómo pueden ser los selectivos nacionales en 2021?

La verdad es que de momento no tengo ni idea. Me imagino que serán como este año, no creo que cambie mucho la tónica de los selectivos el año que viene.

Usted ya tuvo ocasión de conocer las instalaciones en las que se celebrarán los Juegos de Tokio 2020, al haber participado en el test olímpico del año pasado. ¿Qué impresiones le dejó la pista en la que se desarrollará la competición olímpica?

La pista está bastante guay. Es agua salada, se nota que el barco flota más, y es algo que hay que tener en cuenta, porque no es lo mismo que entrenar en agua dulce, que el barco va un pelín más enterrado en el agua. Me gustó mucho, la verdad. Nosotros estuvimos allí en septiembre y los vientos eran parecidos pero no venían del lado que decían que iba a soplar en la fecha de los Juegos. Estaba bastante bien y a mí me gustó mucho.

La pareja que domina el C2 1000 en España en la actualidad habla gallego, con usted y Sergio Vallejo. ¿Qué diría que aporta cada uno de los dos al barco?

Sergio es un chico muy potente en el barco. Él es el que marca el ritmo al que vamos a competir, aporta mucha fuerza y un montón de resistencia. De los dos es el más resistente. Aunque él tiene mucha potencia, yo aporto un poco más de potencia en la palada y velocidad al barco, aparte de la dirección.