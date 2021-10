“Estoy convencido, la victoria va a ser un punto de inflexión”

··· Con victoria al fin en su cuenta, pero lo cierto es que la liga no se detiene, sigue. Y sigue para el Arzúa con una visita este sábado (18.00 horas) al campo del Noia, que ha empezado la competición no nota muy alta. “También es lo que les dije a los jugadores: nos hemos sacado de la cabeza la losa de que no éramos capaces de ganar aun haciendo las cosas muy bien. Pero hasta ahí: lo que nos está demostrando la competición es que tienes que pelear muchísimo para ser capaz de puntuar, ya no digo para ganar. Todos los rivales aprietan, todos los rivales tienen sus armas, y vamos contra el Noia que, aparte de que en su casa es muy correoso, tiene una posición en la clasificación que les da esa tranquilidad, esa confianza, para competir como lo están haciendo”, comenta Chollas.

··· De hecho el Noia de Iván Carril, pese a caer la pasada jornada en el campo del ya líder de la Tercera RFEF, el Somozas (2-0), a ventaja ahora en cinco puntos en la tabla al Arzúa. Y en el San Lázaro noiés, aunque ganó el Fabril (0-3) cayeron el Juvenil de Ponteareas (3-1) y el Alondras (2-1). Para este partido, en el Arzúa seguirá de baja Lodeiro pero recupera tras su sanción a Iván.