Estaba feliz, pero sobre todo destilaba orgullo el técnico del Monbus Obradoiro Moncho Fernández por el gran partido que completaron sus hombres frente al Urbas Fuenlabrada, un triunfo en el que “quizás quitando el primer minuto y medio del partido, defensivamente creo que hemos hecho más de 30 minutos de un trabajo espectacular que ha sido lo que nos ha permitido alcanzar la ventaja que tuvimos al final del tercer cuarto”. “Además durante todo el partido ofensivamente el equipo ha sido muy generoso compartiendo el balón, buscando al compañero mejor colocado, sabiendo leer, encontrando las ventajas, y aunque pudiera parecer una laguna el último cuarto, si hubiésemos metido los tiros libres hubiésemos acabado con 26 puntos y realmente en ese cuarto vimos al Fuenlabrada que llevamos viendo toda la temporada con canastas increíbles, muchísimas de ellas bien defendidas”, continuaba su valoración el entrenador compostelano en la rueda de prensa posterior al duelo.

Pero por encima de todo su análisis, calibraba Moncho Fernández la puesta en escena del Obra por el gran hándicap que supuso la ausencia de Henry Ellenson y “los apenas 10 minutos que pudo jugar Okouo por las faltas por lo que los interiores han tenido que hacer un esfuerzo enorme”. Por eso “felicito al equipo por el esfuerzo enorme que ha hecho, por el trabajo, por todo”. “Estoy muy feliz por el resultado pero sobre todo por el trabajo que han hecho los jugadores, con su dedicación, su pelea, su lucha, y su falta de egoísmo en el aspecto ofensivo. Estoy muy contento”, reiteraba.

La gran sorpresa en el inicio del choque fue precisamente la ausencia del pívot americano, el referente del Obra en sus primeros encuentros, una baja que Moncho Fernández precisó que fue como consecuencia “de que se hizo un esguince pisando a un compañero en el entrenamiento”. “Le hicieron las pruebas pertinentes, parece que no es nada grave pero requiere un tiempo prudencial para recuperarse y a ver cómo evoluciona en los próximos días”, añadió antes de no querer cifrar el periodo estimado de baja: “Es un esguince de grado 1, no hay rotura ligamental pero sí hay un edema potente porque golpea un hueso contra el otro y este tipo de lesiones requieren de análisis prácticamente diario. Está todo el mundo volcado, como siempre, en la recuperación de ese tobillo pero no llegaba al partido”.

Descarta también Moncho Fernández que se tapase esta baja en la previa para despistar al Fuenlabrada. “Hasta el último momento, si tienes alguna opción, creo que es peor decir que no va a jugar si luego juega porque sí parece que haces eso. Nosotros, cuando un jugador no va a jugar y lo sabemos al cien por cien lo decimos y fuera. No es ningún problema, pero había que ver qué pasaba”.

Por su parte, Josep María Raventós, entrenador del Urbas Fuenlabrada, señaló que “el problema para nosotros es que no hemos impuesto el físico durante la mayor parte del partido”. “Hemos intentado cambiar las defensas del pickandroll y ponernos en defensas zonales pero cuando un equipo no pone el físico que puede y debe poner el resultado es el que fue”, añadió.