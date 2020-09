Estradense-Compos, con aficionados en las gradas

HOY Estradense y Compostela disputan esta tarde su primer partido de la pretemporada y con público en las gradas (Nuevo Municipal de A Estrada, 21.00 horas). La incógnita es cuántos aficionados podrán acceder al campo. Miembros del equipo rojillo trabajaron todo el día de ayer para garantizar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. Entre espectadores deberá guardarse una distancia de 1,5 metros, tanto en la grada como alrededor del campo, donde se colocarán sillas. Una vez terminen estos preparativos, esta misma mañana, será cuando se conozca el aforo permitido, que no podrá superar el 75 % de la capacidad total.

No existe la posibilidad de reservar entrada, sino que los interesados en asistir al partido deben acercarse al campo y esperar su turno. Las puertas se abrirán a las 20.00 horas, y los seguidores empezarán a entrar una vez se les tome la temperatura. El acceso se realizará por estricto orden de llegada y hasta completar el aforo. La afición permanecerá sentada en todo momento. El precio de las entradas es de 10 €, tanto para seguidores locales como visitantes. El presidente del Estradense, Toño Camba, pidió disculpas a sus socios a través de este periódico, puesto que al no haber efectuado todavía el cobro de las renovaciones no podrán entrar gratis. Hoy tampoco se podrán retirar carnés en el campo. I.F.