Estradense: presentación en la ‘era covid’ de un equipo llamado ilusión

Santiago. Es lo que tiene la pandemia del coronavirus: lo cambia todo. Incluso en detalles como la presentación de un equipo de fútbol. El Club Deportivo Estradense se presentó ayer en el Campo Novo de A Estrada... vestido de calle, sin el equipaje ni las botas. La razón de no cambiarse, la misma que hace que no pueda empezar los entrenos hasta el lunes, día 7: el uso de los vestuarios no está adaptado a las exigencias del protocolo covid. Cosas.

Alberto Mariano, que por cuarta temporada consecutiva será el entrenador del equipo de A Estrada, no pierde la moral aunque reitera que son un equipo “de entrenar mucho, de tenerlo todo planificado”. Y aunque recuerda que los jugadores “llevan cinco o seis meses sin entrenar, y la primera semana será de adecuación y de prevención de lesiones”.

El tiempo, además, vuela. La fecha del 18 de octubre, en la que está previsto (puede haber retraso, covid manda) que empiece la liga de Tercera División, no está tan lejos. Y será determinante llegar bien, que el nuevo formato de competición así lo exige.

Alberto Mariano, en todo caso, está preparado para tratar de sacar el mejor rendimiento posible a una plantilla muy renovada y muy joven (“nuestros veteranos tienen 25 años”, dice). Pero renovación e ilusión se unen con otra fuerza clave: la ilusión.

El objetivo claro en el inicio de la temporada “no puede ser otro que salvar la categoría”, dice el técnico, quien incide en que “nunca se vio que en una categoría descienda uno de cada tres equipos que la forman”. Y así será en Tercera esta curso: ocho bajarán en el grupo gallego. “Es una ratio altísima”, dice. “Salvarnos, y en todo caso no pasar apuros, es el objetivo. El décimo puesto en el que acabamos el año pasado quizás no era nuestro sitio, pero vamos a luchar por él”.

CAMBIOS. La plantilla 2020-21 sufre notables cambios. Se han ido cinco piezas importantes del curso pasado: Borja Míguez (al Arzúa, como Iván), Iago Neira (Vista-Alegre Estudiantil), Antón Cocheiros (Bergantiños) y Fafú (se retira el lateral izquierdo).

Otros cinco fichajes, por contra, en los que prima la juventud: el delantero Edu Taboada (proviene del Dépor juvenil); el mediocentro Emilio Carril (Arenteiro); los laterales Óscar (Conxo Santiago de División de Honor juvenil) y Mateo (Sigüeiro); y Juanito (Ribadumia). Un plantel para luchar, para ilusionar. a. pais