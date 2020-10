Estreno sin fiesta hoy del Vista Alegre Estudiantil en casa frente al Somozas

No es la presentación en sociedad soñada. No lo es la del Vista Alegre Estudiantil, que hoy a partir de las cinco de la tarde se reencontrará con su historia, con su pasado, cuando regrese a jugar un partido de fútbol en su campo de siempre, Santa Isabel, frente al Somozas. No será la fiesta prometida, la fiesta soñada. Y hay motivos para que no sea así. El principal es conocido de todos los habitantes de Santiago, lamentablemente: con la ciudad en fase 3 por la crisis sanitaria, el estadio (como los demás campos y polideportivos de Compostela ahora mismo, y a ver cuánto dura) no abrirá sus puertas al público.

Y sin público, sin afición, sin gradas, no hay fiesta en el fútbol. Tampoco en cualquier otro deporte, pero es que el fútbol es, por excelencia, el deporte de masas. Y pasional como pocos. El Vista Alegre Estudiantil jugará hoy sin el apoyo de su afición. El día histórico del regreso a Santa Isabel no será de fiesta.

Un segundo motivo que impide brindar, un motivo que también va siendo conocido por todos en Santiago gracias a las informaciones (nunca opiniones) publicadas por EL CORREO GALLEGO es la situación de crisis total por la que atraviesa el recién nacido matrimonio entre el Vista Alegre y el Estudiantil, con unos y otros lanzándose los anillos, aún relucientes, a la cabeza. Vía burofax o vía comunicado, hay lo que hay.

El presente es hoy, en Santa Isabel. El futuro inmediato no tardará en conocerse, y lo contará, que no teman sus lectores, EL CORREO.

Un tercer motivo para que los jugadores locales no salgan alegremente al campo hoy: sin dramatizar, que todavía es muy pronto para eso, pero entre los resultados de la pretemporada y la derrota en el primer partido oficial, en el campo del Viveiro (2-0), no hay que hablar de urgencias pero sí empezar a sumar cuanto antes.

Y llega el Somozas, un visitante de altura para un día histórico. El equipo ferrolano está llamado a luchar por objetivos ambiciosos en esta extraña Tercera División, en la que la primera fase va a castigar a quien despierte tarde.

Tiene que hacerlo hoy el equipo santiagués. Tiene mimbres para ello. Un buen entrenador joven, Gonzalo Lestayo. Una buena plantilla: van convocados los porteros Óscar Santiago y Berdullas y los jugadores de campo Iago Neira, Toño Vázquez, Trapero, Pablo Roca, Oli, Fidalgo, Sebas Cid, Manu Rodríguez, Moreira, Rashid, Freiría, Akisco, Jacobo, Antón Vilas, Ramón, Edu Otero y Salgado.

Es decir, toda la plantilla menos el lateral izquierdo Anxo Vilas, lesionado en un tobillo. No vale reservar a nadie, llega el Somozas.