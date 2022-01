“Estuve en equipos, y sólo en el Compos puedo decir que me sentí como en casa”

David Soto (Ourense, 1993) jugó sólo dos temporadas en el Compostela, pero le dejaron huella. “Fui feliz”, dice. Alaba la faceta deportiva y la humana, desde la forma de jugar al gran ambiente que había. El domingo (17.00 horas) será rival de la SD en el Vero Boquete.

¿Cómo le va por Pontevedra?

Bien, contento. Al principio me costó un poco adaptarme, después de unos años en los que me sentí muy a gusto en Santiago. Nuevo club, compañeros, entrenador... siempre es difícil, pero con el trabajo de estos meses me voy encontrando cada vez mejor y nada, con ganas de que llegue el partido del domingo.

Vuelve usted al Vero Boquete de San Lázaro. No sé si se puede decir que vuelve a casa.

Estuve en distintos equipos, pero sólo en el Compos puedo decir que me sentí como en casa. Desde el día que llegué el trato de la directiva, del cuerpo técnico y de mis compañeros fue exquisito, me trataron con un cariño que nunca recibí, en ningún otro equipo. Todo eso que me dieron lo intenté devolver en el campo, creo que así fue. Al final cada uno coge su camino, pero siempre digo lo mismo: el Compos para mí es mi familia, espero que le vaya bien siempre porque las personas que conforman ese club se lo merecen.

Pero es fútbol, ahora regresa y lo hace para ganar con el Pontevedra.

Está claro que es un partido especial. Igual en el calentamiento notaré esa nostalgia de no verme en el vestuario local. Son sensaciones que notaré al principio, pero una vez eche a rodar el balón, soy un jugador muy competitivo y siempre voy a defender el escudo por el que estoy jugando, en este caso el del Pontevedra. Voy a darlo todo por ganar, aunque sea a mis amigos.

O sea que Primo y compañía, que se preparen si quieren meter goles...

(Risas) Bueno, al final es mi trabajo. Fuera del campo somos muy amigos, he dejado muchos allí, pero en el campo cada uno hace su trabajo. También él querrá meter gol. Aunque seamos amigos, eso no va a interferir en que cada uno vaya con su camiseta a muerte.

Ya jugó contra la SD en Pasarón...

El partido de la primera vuelta también fue especial, además era un derbi. Estaba muy reciente todo, mi fichaje por el Pontevedra, unos meses atrás estaba jugando para el Compos, a mis amigos los veía con otra camiseta... Pero ahora es todavía más especial por jugar en Santiago, delante de la afición del Compos, que tan bien me trató. El estadio me trae muy buenos recuerdos.

Partido muy importante para los dos equipos, en todo caso.

Sí, importante para los dos. En nuestro caso, para no descolgarnos del Unión Adarve (el líder), que sigue sin fallar y tenemos que seguir al pie del cañón para que note la presión. Para el Compos, para estar cerca de la cabeza.

¿Le ha pedido informes su entrenador sobre el Compos?

Conozco a casi todos los jugadores, a Rodri, les he visto la mayoría de los partidos... El Compos se adapta muy bien a lo que demanda cada partido: en algunos ha seguido más la línea que llevábamos con Yago, en otros ha sido más vertical, directo. Eso enriquece al equipo. Pero Ángel (Rodríguez, su técnico) ya los conoce bien del año pasado. Sí habló con Brais (Abelenda) y conmigo algunas cosas, matices.

¿Desespera ganar seis partidos seguidos y no acercarse al líder?

Pues sí, un poco, viendo además que el Adarve gana al final partidos ajustados. Pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro, seguir ganando.

¿Está el Pontevedra en su mejor momento desde el inicio de liga?

Sí, sí. De los cinco primeros no ganamos ninguno y hubo tensión. El equipo se supo recomponer, nosotros nunca dudamos y fuimos ganando en el juego, en conocernos y en asimilar conceptos. Se está viendo un Pontevedra más reconocible.

Pues nada, que se vea un buen derbi, que a usted le aplauda la afición... y que gane el mejor.

Eso espero. Que la afición me reciba bien, que no guarde rencor por mi salida: al final los jugadores tomamos decisiones, yo acababa contrato y escuché a todos. Al final no se pudo dar pero salí bien de Santiago, mantengo contacto con la gente del club y espero que la afición, a mí y a Brais, nos reciba bien porque representamos bien al club y siempre lo querremos. Que se vea un buen partido, que gane el mejor... y que seamos nosotros.