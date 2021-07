Bonucci: “Jugar la final en casa de Inglaterra no nos da ningún tipo de miedo”

Leonardo Bonucci, uno de los líderes de la selección italiana, aseguró que jugar la final de la Eurocopa en casa de Inglaterra, en Wembley, no le da “miedo” y que el grupo azzurro está decidido a hacer algo “histórico”.

“La posible victoria del domingo sería importante por el movimiento del fútbol italiano, por todos los jugadores, por la Federación, por todo lo que significaría tras unos años complicados”, afirmó Bonucci en una rueda de prensa telemática organizada desde el centro técnico de Coverciano (Florencia, centro).

La Federación italiana (FIGC) decidió cerrar el centro técnico después de que se registrara este jueves un caso de contagio en un trabajador de la televisión pública Rai, aunque no hubo ningún contacto con el equipo.

“Nosotros solo pensamos en jugar al fútbol y en disfrutar”, dijo Bonucci al comentar las polémicas sobre el penalti concedido a Inglaterra en las semifinales contra Dinamarca, que calificó de “afirmaciones sin importancia”.

“En el fútbol asistiremos al mejor espectáculo, por parte de Italia, Inglaterra y árbitros. Jugar en casa de Inglaterra no nos da miedo”, dijo.

Destacó los peligros de la delantera inglesa, en particular de Raheem Sterling y Harry Kane. “Será un duelo de jóvenes contra mayores”, bromeó Bonucci, que tiene 34 años y forma la defensa italiana junto a Giorgio Chiellini, de 36. Sterling tiene 26 y Kane tiene 27.

“Cuentan con delanteros fortísimos, necesitaremos mucho cuidado en defensa por parte de todo el equipo. Sabemos que nos pueden crear peligro y tendremos que tener cuidado con su velocidad”, afirmó.

Dedicó además unas palabras de apoyo al español Álvaro Morata, su compañero y amigo en el Juventus, que falló el penalti el pasado martes y permitió a Italia clasificarse para la final.

“Lo sentí por no verle de titular, en estos partidos te da placer ver a la gente que quieres en el campo. Pero la decisión de Luis Enrique fue importante y nos puso en apuros. Luego Morata hizo lo que tenía que hacer, marcar (anotó el 1-1 que forzó la prórroga)”, aseguró. “Siempre demostró personalidad y fuerza para sobreponerse a estas cosas”, agregó.

‘BURBUJA’. La selección de Italia blindó y desinfectó el centro técnico de Coverciano después de que se registrara un caso de contagio por coronavirus en los medios acreditados, aunque no hubo ningún contacto en ningún momento con el equipo. No hay ninguna alarma en el equipo italiano al no haber contacto con miembros de la prensa en ningún momento, y además toda la expedición está vacunada o inmunizada.