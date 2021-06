“En el momento que me subo a una ambulancia, le doy vueltas a todo”

BUSQUETS Sergio Busquets, capitán de la selección española, reflexionó sobre lo que ha tenido que pasar tras contagiarse del coronavirus y tener que abandonar la concentración de la Ciudad del Fútbol en una ambulancia, en la que esta mañana completó el viaje de vuelta a casa, en un largo trayecto con “muchas preguntas sin respuestas” y “un momento malo” que ha dejado atrás.

“Me llamó el doctor y me lo dijo. En ese momento es un cúmulo de sensaciones, no te lo crees, de inquietud por lo que pueda pasar, de si puede ser un falso positivo, de muchas cosas pero en el momento que me subo a una ambulancia y vuelvo a casa le doy vueltas a todo”, recordó Busquets de un 6 de junio que jamás olvidará.

“Estoy que no me lo creo, intento ser positivo pero en esos momentos es casi imposible. Piensas si vas a estar bien para volver, si vas a llegar a tiempo a la Eurocopa, muchas preguntas sin respuestas que se te pasan por la cabeza en un momento malo”, añadió.

Busquets recibió hoy a su regreso todo el cariño de sus compañeros, entrenadores y Federación en su regreso, tras superar el coronavirus. “Estoy muy contento, de subidón con la noticia de poder volver con la selección y poder ser uno más como los primeros días”. efe