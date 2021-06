Experiencia: huye Koke de “cualquier tipo de euforia” en el encuentro clave del torneo

Cuando no entró en las convocatorias de la selección del 11 de octubre de 2018 al 11 de noviembre de 2020, Koke Resurrección no se habría imaginado jugar la Eurocopa 2020, en la que ahora aguarda los octavos de final contra Croacia, advierte de que su equipo no tiene “ningún tipo de euforia” y enfoca al medio campo como el epicentro de una “bonita batalla”.

“Tenemos que estar con la tranquilidad con la que venimos jugando todo el torneo; con la motivación, las ganas y la ilusión que venimos desde el primer día. Ningún tipo de euforia. Hemos pasado de grupo, hubiéramos preferido pasar como primeros, pero así es el fútbol, que con todo lo que haces los resultados hay veces que no llegan. Con la máxima ilusión y motivación para el partido... Y ningún tipo de euforia”, avisó.

Después de la victoria por 0-5 contra Eslovaquia, de su segundo puesto en el grupo E, ahí espera Croacia, su centro del campo y Luka Modric: “Todo el mundo lo conocemos. No es un descubrimiento ahora mismo, ha hecho grandísimas cosas con el Real Madrid, ha sido Balón de Oro... Va a ser una bonita batalla en el centro del campo. Croacia tiene grandísimos jugadores ahí. Para mí, es lo mejor que tiene Croacia, su nivel de centrocampistas”.

“Pero no va a jugar sólo Luka, sino toda la selección de Croacia”, dijo el futbolista. “A mí, personalmente, siempre me gusta jugar contra los mejores. Y Luka es uno de ellos. Una veces ha ganado él, otras yo y ojalá mañana toque ganar a España”, dijo.

“El golpe de exterior de Modric lo tienen muy pocos jugadores o casi ninguno. Es algo innato. Es espectacular. Habrá que tener especial cuidado con él. Y cuanto menos tiempo tenga el balón, mejor. Somos una selección que siempre presiona bien y fuerte. Intentar quitarles el balón lo antes posible y tenerlo nosotros para atacar y hacer goles”, resaltó.

A su lado en el medio campo, Koke tendrá a Sergio Busquets: “Ya sólo lo que supone su presencia por todo lo que ha hecho en el mundo del fútbol y todo lo que es por cómo juega, cómo se posiciona y cómo hace jugar a los compañeros, es maravilloso”, señaló el centrocampista del Atlético de Madrid.