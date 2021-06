Luis Enrique esperará a su capitán: “Busquets estará en la lista seguro”

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró este jueves que el medio centro Sergio Busquets, positivo por COVID-19 el pasado domingo, “estará en la lista seguro” para la Eurocopa 2020, al tiempo que le destacó como “uno de los líderes del equipo” y dijo que está “perfecto, asintomático y muy bien”.

“Le voy a esperar. No le quiero esperar, le vamos a esperar todos. Juega con ventaja, porque ha sido el primero (en dar positivo) y hay tiempo más que de sobra. Busquets estará en la lista seguro”, expresó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

“Está perfecto y asintomático, lo que nos alegra aún más, significa que puede entrenar. Tiene su pauta de trabajo que está cumpliendo a rajatabla, está en contacto con sus compañeros y con el staff, y está de maravilla. Dicen que cuando uno es asintomático tiene menos carga viral, con lo que esperamos que todo pueda quedar en un susto. Se encuentra muy bien”, afirmó sobre el medio centro aunque tenga de plazo hasta el próximo domingo para suplirlo y no pueda jugar este lunes ante Suecia.

Es un futbolista crucial para Luis Enrique. “¿Lo que aporta Busquets? Cualquiera que tire de hemeroteca y vea los últimos diez o doce años. Aporta lo que aporta en el terreno de juego como un medio centro ofensivo, con capacidad de superar situaciones de presión alta, de encontrar el mejor pase, cada balón que pasa por él se mejora... Y si sumamos que es el capitán y uno de los líderes de este equipo...”, repasó.

“El amistoso contra Portugal fue el viernes y no sabíamos nada de ningún caso. Tenemos confianza máxima en los doctores. Están muy preparados. A pesar de respetar y reforzar los protolocos, el virus es incontrolable. Ha sucedido, lo aceptamos, tomamos medidas, no recuerdo cuando me enteré, no tiene importancia, no buscamos culpables, buscamos soluciones para detener esta situación siendo sinceros y lo más optimistas posibles”, explicó.

CASI OK. Diego Llorente dio negativo en un tercer test y está a uno más de regresar a la concentración de la selección española y poder disputar la Eurocopa, si este viernes repite resultado y se demuestra que fue un falso positivo. El central del Leeds United regresó muy afectado anímicamente a su domicilio el pasado martes, tras ser el segundo positivo.

En el contraanálisis y los test PCR posteriores ha dado negativo; los doctores de la selección piensan que “hay serios indicios de que se trate de un falso positivo”.