Países Bajos, favorito para viajar a cuartos ante la República Checa

Budapest. La selección de Países Bajos buscará mantener su buena racha de resultados y regresar después de 13 años a los cuartos de final de la Eurocopa hoy en Budapest ante la República Checa de Jaroslav Silhavy. La Oranje de Frank de Boer, que llegó a la Eurocopa sin levantar grandes pasiones, completó una gran fase de grupos en la que cosechó tres victorias (3-2 contra Ucrania, 2-0 a Austria y 0-3 a Macedonia del Norte) que la avalan como el país más goleador del torneo.

Parte del éxito de la antigua Holanda reposa en Denzel Dumfries, lateral del PSV Eindhoven, de 25 años, que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. También atraviesa un buen estado de forma el capitán de la selección y nuevo jugador del PSG, Georginio Wijnaldum, con tres goles.

Un escalón por debajo se sitúa el nuevo fichaje del Barcelona Memphis Depay, que ha crecido mucho a lo largo del torneo y su rol es cada vez más importante.

Se esperan pocos cambios de cara al cruce, pues a De Boer, sucesor de Ronald Koeman, no le gusta que sus futbolistas importantes tengan demasiados días de descanso. El técnico no podrá contar con el delantero sevillista Luuk de Jong, que se lesionó una rodilla en el entrenamiento del martes y se perderá el resto del torneo, si bien De Boer no le estaba dando muchos minutos en una selección en la que falta el central del Liverpool Virgil van Dijk, también lesionado.

La República Checa, que logró la clasificación para octavos ya en la segunda jornada de la fase de grupos, tuvo que conformarse al final con la tercera plaza, lo que supone enfrentarse al conjunto neerlandés en una sede cercana y que permitirá gran afluencia de aficionados checos.

“El interés por las entradas es tan grande que las peñas han tenido que parar las solicitudes y se ha creado un sistema con código que permite un máximo de cuatro entradas por solicitud”, informó la federación checa.

De los once encuentros disputados contra los holandeses desde 1993, cuando la República Checa comenzó su andadura al margen de Eslovaquia, los centroeuropeos han ganado cinco, han empatado tres y perdido otros tres, un registro que hace que los de Silhavy miren con ganas el cruce en el estadio Ferenc Puskas de Budapest.

Faltará hoy el lateral izquierda Jan Boril, por acumulación de tarjetas. EFE