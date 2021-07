Un partido que supuso la opción de reconectar con el país de sus raíces

Londres. España nunca ha sido la selección que más seguidores moviliza en sus desplazamientos al extranjero, pero pocas veces habrá vivido una situación como la de este martes, cuando casi todos sus aficionados en Wembley llegaron, literalmente, directos desde el trabajo. La selección española estará apoyada por alrededor de 9.000 aficionados en la grada de Wembley, según informa UEFA, en las semifinales de la Eurocopa 2020 ante Italia, que tuvo el respaldo de 11.000 seguidores.

La campaña lanzada desde la Real Federación Española de Fútbol (“Os necesitamos”) surtió efecto entre la amplia comunidad española en el Reino Unido. Y aún lo hizo más las entradas a 85 euros que la UEFA sacó de repente el lunes para asegurarse la afluencia al estadio.

Las restricciones para entrar en Inglaterra por la COVID pusieron casi imposible viajar desde España, pero entre los inmigrantes y expatriados la noticia corrió como la pólvora.

“Fue una sorpresa de mi amigo Sergio, que me llamó ayer por la mañana y me dijo que había entradas. Jamás me podía haber imaginado que iba a ver a España aquí en semis”, dijo a Efe el almeriense Adrián Moya, exultante horas antes del partido junto al estadio.

Un aliciente añadido del partido es el pique que Moya tiene con sus dos compañeros de trabajo italianos. Para alguno, el miércoles será un día muy largo... Rodeado de cuatro amigos, andaluces como él, no dudó en sacarse una foto con el estadio de Wembley de fondo, gracias a un fotógrafo muy particular.

“¡Ha sido el propio bobby (policía londinense) el que se ha ofrecido para hacernos la foto!”, comentó entre risas el joven Juanjo Montilla, también almeriense. “Claro, si luego van a las playas de España...”, terció Moya.

Precisamente, la pasión en este país por veranear en España (y por la sangría, la paella o Macarena) ha sido el acicate con el que la federación ha querido espolear a los propios ingleses para que compren billetes y aporten su ruidoso apoyo a la Roja.

Una de esas británicas que darán su aliento a España en Londres fue Vanessa Harrower, llegada junto a su pareja desde Manchester, que por unas horas será una aficionada española. Sólo hasta que juegue Inglaterra. EFE