Unai Simón asume con personalidad su fallo: “No soy el del primer gol”

Unai Simón, portero titular de la selección española, calificó de “accidente” el primer tanto encajado ante Croacia en los octavos de final de la Eurocopa 2020, al controlar mal una cesión de Pedri, defendió que no es el deportista que se vio en esa acción, aliviado por la remontada y sus paradas posteriores en un partido que no olvidará “nunca”.

“Siempre me han enseñado que el fútbol son un cúmulo de aciertos pero también pequeños errores. Pocas veces se dan, pero cuando los cometemos los porteros se magnifican y acaban en gol. El otro día fue un accidente. Estás unos minutos pensando por qué ha pasado cuando Croacia no nos había generado nada, pero había que darle la vuelta”, recordó de una acción que no olvidará.

“Seguía en el campo, el equipo me necesitaba y tenía que seguir haciendo las cosas tal y como tenía pensadas desde el inicio del partido, arriesgando de la misma manera y si volvía un balón igual concentrarme y hacerlo bien”, añadió mostrando personalidad ante el error.

Desde el momento del fallo que cambió el rumbo del partido de octavos de final en Copenhague, Unai le ha dado mil vueltas a la jugada en su cabeza: “Es un mal control que hago. Me he martirizado viéndolo seis o siete veces y no le encuentro explicación”. “No me molestaba el sol, hago mal el control, se me escurre, tenía mucho espacio para controlar. Intento dar salida al balón con el control en vez de dejarlo muerto en mis pies. Es un accidente, no sé cuantos controles hago por partido y en toda mi vida, nunca había ido para dentro”.

Se desquitó a lo grande el portero vasco, dejando dos paradas salvadoras y con una imagen de celebración poco habitual en él: “No soy mucho de celebrar goles, fue un partido en lo personal de muchas vivencias, muy emotivo, en el tercer gol me desahogo un poco pero es raro que se me vea celebrar un gol, depende del momento anímico en el que me encuentre”.

La carrera que se dio en el quinto de Mikel Oyarzabal, cuando todos los internacionales que estaban jugando y los del banquillo se abrazaron, reconoció Unai que fue un “desahogo” personal: “Fui con la rabia y las ganas que tenía dentro de demostrar que no soy el portero del primer gol que encajamos”. El vasco también admitió que el España-Croacia fue “el partido más importante” de su vida.

ELOGIOS AL TÉCNICO. Unai Simón apuntó al seleccionador español Luis Enrique Martínez como “el principal artífice” del momento que protagoniza la Roja y un crecimiento que ya hace soñar. “Luis Enrique es el principal artífice de esto, es el que nos ha indicado el camino, nos guía por donde tenemos que ir”, reconoció el portero ante los medios. “El grupo lo hacemos los jugadores y estamos unidos con el staff. Todos vamos de la mano. Luis Enrique nos ha transmitido eso desde el primer momento y con él estamos muy unidos”.

El seleccionador dejó una frase repleta de orgullo tras eliminar a Croacia, cuando apuntó que dirige un grupo de jugadores sin ego como una clave principal del éxito. “No puedo comparar egos con otras selecciones que hubo”, admitió Unai. “En esta lo que hay es un grupo humano muy humilde, trabajador y con muchas ganas de conseguir la Eurocopa”, resaltó.

En los cuartos llega Suiza, cuando se esperaba a Francia: “Dependemos de nosotros mismos, jugamos para ganar esta Eurocopa y nos da igual enfrentarnos a Francia o Suiza”, reconoció.