Éxito de Shaila Muñiz e María Tarrío na careira da Pascua de Padrón

PROBAS POPULARES. Na edición número 42 da Carreira da Pascua de Padrón, celebrada na xornada do pasado sábado, cun circuíto de 13.3 Km., en categorías absolutas, o atleta da SD Compostela Brais Pérez foi o primeiro clasificado do apartad Sub20 facendo un tempo de 49:49; mentres que Shaila Muñiz e María Tarrío acadaron a primeira e segunda posición na categoría Máster A con marcas na liña de meta de 59:58 e 1:02:45, respectivamente. Tamén estiveron en Padrón como representantes da área de atletismo da Sociedade Deportiva Compostela : Carmen Carracedo e Daniela Gil, en categoría Sub10; Ariana Iglesias, Xoel Otero, Hugo García e Pedro Méndez, na competición para deportistas Sub12; e Lucía Taboada, África Gil e Lola Villar, na carreira para Sub14. segundo sinala a nota de prensa do club enviada a este xornal. REDACCIÓN