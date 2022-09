Éxitos del Squash Santiago en la Copa de España

ames. Gran resultado de los jugadores del Squash Club Santiago Martina Flores, subcampeona en sub 19 y Tiago Vilas, tercer clasificado en sub 11. Durante el pasado fin de semana se celebró en las instalaciones del Squash Santiago en O Milladoiro la Copa de España de Squash en las categorías sub 11, 15 y 19. El campeonato contó con la participación de más de 75 jugadores venidos de todas las comunidades de España. Hay que destacar que durante el torneo se celebraron más de 200 partidos entre todas las categorías. Además de los dos jugadores del Squash Santiago que consiguieron subir al pódio, también hay que reseñar el cuarto puesto de Lucas Castillo en sub 15 y el quinto de Fernando Ferrer en sub 19. Los campeones en las distintas categorías fueron los siguientes: en sub 11 masculino Rafael Rodríguez (Canarias), en sub 15 femenino Irune Peinado (País Vasco), en sub 15 masculino Oriol Salvia (Cataluña), en sub 19 femenino Montse Fajardo (Cataluña) y en sub 19 masculino Hugo Lafuente (Cataluña)to. s.s.