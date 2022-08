Exitosa clausura da Liga Galega de Traiñeiras

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, acompañado polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, participou a pasada fin de semana no acto oficial de clausura da Liga Galega de Traiñeiras, que rematou na Coruña co XXXVII Trofeo 12ª Bandeira de Traiñeiras Teresa Herrera Masculino e o VI Trofeo 1ª Bandeira de Traiñeiras Teresa Herrera feminino.

A competición na enseada do Orzán pechou a campaña despois de 35 regatas que supuxeron que esta 18 edición da Liga contase cun total de 28 equipos nas súas tres categorías -as Ligas A e B masculina e Liga Feminina- con máis de 600 remeiros e remeiras. Alí, en A Coruña, gañaron Samertolomeu en homes e Cabo da Cruz en mulleres.

Lete Lasa lembrou que a Liga Galega de Traiñeiras se converteu desde a súa primeira tempada nunha competición consolidada cun incremento continuado de participación e afección. A esta tendencia contribuíu -destacou- a división da categoría masculina en dúas ligas distintas no 2012 e a creación tres anos despois da Liga feminina, que este ano acadou o seu récord de participación.

Tamén incidiu no éxito da tempada tanto a nivel de organización como deportivo e a oportunidade que supón cada ano para dar a coñecer este deporte, un dos máis tradicionais da comunidade, e ao mesmo tempo os portos das localidades que acollen as distintas regatas, coma neste caso A Coruña.

Ademais, neste ano recuperouse a retransmisión a través da Televisión de Galicia, en concreto de oito regatas ao longo da tempada, o que supón un maior escaparate e unha maior promoción das traiñeiras e do deporte do remo en xeral. Con ese obxectivo colabora tamén a Xunta coa Asociación Liga Noroeste (ALN), organizadora da competición, e a Federación Galega de Remo para que as novas xeracións se animen a practicar este deporte de tanto arraigo na comunidade e facilitar o paso de xuvenil a sénior.

No que se refire á organización da Liga Galega de Traiñeiras masculina e feminina, a Vicepresidencia Segunda da Xunta destinou a esta edición 115.000 euros para a súa organización, o que supón un incremento de preto dun 5 % con respecto ao exercicio anterior.

RÉCORD PARTICIPACIÓN FEMININA. As bandeiras Teresa Herrera pecharon as 35 regatas entre as tres categorías nas que competiron os 28 equipos participantes -12 na Liga A masculina, 7 na Liga B masculina e 9 na Liga feminina, unha cifra nunca antes acadada- aos que José Ramón Lete agradeceu o seu esforzo e dedicación desexándolles sorte aos que resultaron elixidos nas probas clasificatorias.

Na Liga A competiron o SD Tirán-Pereira, SD Samertolameu-Oversea, CM Bueu-Teccarsa, CR Cabo de Cruz, CR Mecos, CDM Meira, CR Puebla, CR Rianxo, CCD Cesantes-Rodavigo, CR Narón, CM Mugardos e CR Chapela-Wofco. Pola súa parte, na Liga B participaron o CR Muros, CR Salgado-Perillo, CR Cedeira, CR Vila de Cangas, SD Samertolameu-Oversea B, Amegrove CR e CM Castropol.

E na competición feminina, Cabo da Cruz, Chapela-Wofco,Salgado-Perillo, Tirán Pereira, Riveira, Rianxo, Puebla, Castropol e máis CM Mugardos- A Cabana Ferrol.