Fabiano: “Espero que o equipo responda como o está facendo”

A SD Compostela marchouse ao parón ligueiro con boas sensacións e volveu del da mesma maneira. Este gran momento permite ao equipo encadear tres triunfos seguidos, unha xeira que tentará prolongar este domingo, na casa, ante o Real Avilés Industrial. Fabiano espera seguir observando esa melloría e volver sumar de tres diante da afección.

Sobre as baixas, Fabiano fala deste xeito: “Estamos todos ben, Martín non puido adestrar hoxe por vómitos, pero espero que poida estar. A priori son só esas dúas baixas por sanción. Gustaríame contar con todos, pero os que entren son da miña confianza e estou contento”.

E do rival engade: “É un equipo que se nota que fixo grandes fichaxes, ten bos xogadores e gustoume moito na súa análise. Temos que afacernos a gañar, perder doe moito e estou encima deles para que ninguén se relaxe. A pesar das baixas, os que entren teñen a miña confianza e se consigamos manter a orde e a intensidade, será complicado de gañarnos.

En canto o potencial do rival di: “Destaco ao seu bloque, porque ten moi bos futbolistas para esta categoría en todas as liñas do campo, complicados cando teñen o balón. A pesar das súas individualidades, destaco o seu bloque porque é o que fai gañar ou perder partidos.... Tentaremos mover o menos posible a dinámica e estrutura do equipo. Loxicamente, serán outros futbolistas, con outras características e buscaremos o mellor de cada un. Teñen a miña confianza, gústanme como futbolistas e a estrutura seguirá igual. Espero que o equipo responda como o vén facendo”.

Salienta tamén o adestrador do Compostela a necesidade de traballar ben en defensa: “Someteranos a presión e con balón teremos que estar ben organizados, porque teñen moita calidade e unha técnica moi boa. Sabemos o que hai, coñecemos tamén as súas debilidades e tentaremos explotalas para tentar superar a outro rival complicado. Espero que desta vez o consigamos”.

En canto o xogo sen balón no Espiñedo, saca peito.

“Soubemos ler o partido. Era un rival que cometía moitas faltas, que xogaba do teu erro, que quería transitar e soubemos darlle pausa ao partido, arrefrialo e cando atacabamos faciámolo con perigo. Foi un bo máster que fixemos alí. Temos que seguir e non relaxarnos, porque é un proceso longo e ten que valer para toda a liga. Temos que seguir demostrando que somos quen de xogar con e sen balón, porque temos moita calidade e da gusto vernos, pero sen el non podemos facilitarlle as cousas ao rival”.

A cita é este domingo ás 16 horas na capital galega.