Fabiano: “Tenemos equipo para mandar en el partido”

La SD Compostela inicia este sábado su nueva andadura en la Segunda RFEF, con Fabiano Soares como nuevo técnico del equipo santiagués. La SD abre la temporada en El Requexón, a las 16.30 horas, ante el Real Oviedo Vetusta, con el objetivo de comenzar la liga con buen pie. Será el estreno en la competición del entrenador brasileño, ídolo del club, quien ha regresado a su casa con el objetivo de devolver al Compos a cotas más altas. Esta la jornada de ayer, en la sala de prensa del Estadio Vero Boquete, realizó un balance de la pretemporada y explicó sus sensaciones de cara al comienzo del curso.

“Estamos trabajando para sacar un once competitivo y empezar bien la liga. Infelizmente no podemos contar con todos, pero haremos un buen equipo. Tenemos a Cano tocado; a Jordan, que igual puede jugar un poco; Pablo Antas, Allyson, que también tuvo algún problema; y Fer Beltrán, también con ciertas molestias; pero espero poder recuperar al menos dos para jugar en torno a media hora, que hará falta”, indicó Fabiano, antes de añadir que no ha sido fácil conjuntar el equipo dado que las incorporaciones fueron llegando en diferentes momentos de la pretemporada.

“Cada semana llegó un fichaje, y todos ellos en distinto punto físico. Jugadores que llevaban un mes parados, otros con entrenador personal, pero no es lo mismo, y lo cierto es que necesitamos tiempo, pasar unas jornadas para que entren en forma y que nos den sus cualidades. Vamos a tener problemas en el inicio, pero estoy contento con el trabajo y espero que funcionen tan bien como en los entrenamientos”, señaló técnico del conjunto santiagués.

“LA PLANTILLA ES JUSTA”. En cualquier caso, el míster del Compos apuesta por el diseño de un “equipo dominador”. “Es una plantilla justa para una liga tan competitiva, pero confío en ellos, en ser un buen equipo, con gente competitiva y que nos dé garantías de sumar los puntos. Tenemos equipo para mandar en el partido, quizás no para presionar tan arriba como me gustaría, pero con calidad suficiente para mandar en los partidos y espero conseguirlo”, valoró.

Y sobre el rival, el Oviedo Vetusta, Fabiano indicó que es un equipo que está siguiendo la línea de la temporada pasada, si bien incide en que lo importante es que sus jugadores muestren “la fuerza de la camiseta del Compostela”.

En cuanto al modelo de juego que busca para su equipo, el técnico de la SD subraya que la plantilla “tiene calidad para hacer mucho daño al contrario”, aunque admitió que el equipo que debe “mejorar sin balón”.

Por último, sobre sus sensaciones antes del inicio de la liga, Fabiano se mostró optimista: “Tengo una sensación buena. Lo que queremos es competir, demostrar que el trabajo está dando resultado y luchar por tres puntos. En los amistosos se mezclan equipos y no son reales. En la liga, la gente va de verdad...”.