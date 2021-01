Fallece José Luís Méndez, gran “impulsor del remo” en Galicia que acudió a Roma’60

Santiago. El histórico remero gallego José Luís Méndez, que participó en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, falleció ayer a los 83 años de edad, según informaron tanto la Xunta como el Club Remo do Miño de Tui (Pontevedra), del que fue fundador y presidente.

José Ramón Lete Lasa lamentó profundamente la muerte del “impulsor do remo en Galicia e gran remeiro olímpico que dedicou toda a súa vida a traballar en prol do deporte e do remo galego”. El secretario xeral para o Deporte trasladó su pésame, en nombre de todo el deporte autonómico, a familiares, allegados y a todo el remo gallego, especialmente al remo tudense.

Nacido en Pontevedra en 1937, Méndez participó en Roma’60 en la modalidad de cuatro con timonel y en Barcelona’92 como jefe del equipo español además de fundar, presidir, entrenar y ejercer como delegado y mecenas del Club do Miño de Tui. En 2013 la Xunta le entregó la Distinción al Mérito Deportivo por su labor por la promoción y el fomento de la educación física en Galicia.

Por su parte, el CR do Miño destacó su “vida dedicada al remo y a sus deportistas”, como “gran persona, mejor amigo y un ejemplo para todos”. “Ha sido un honor poder compartir con él momentos irrepetibles y aprender de él todo lo que nos ha enseñado”, añadió el club. E.p.